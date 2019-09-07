На Закарпатті вирувала негода: буревій валив дерева на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 10:05
На Закарпатті внаслідок поривчастого вітру та дощу знеструмленими залишились 11 населених пунктів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.
На місцях працюють аварійні бригади. тож невдовзі електропостачання відновлять Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучили рятувальників. Всі дерева розпилені та усунені з місць їх падіння.
Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС України не надходило.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.
На місцях працюють аварійні бригади. тож невдовзі електропостачання відновлять Для ліквідації наслідків падіння дерев та гілок на місця залучили рятувальників. Всі дерева розпилені та усунені з місць їх падіння.
Інформації щодо постраждалих внаслідок негоди осіб до ДСНС України не надходило.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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