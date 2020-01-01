У Луцьку від коронавірусу померла людина





Одужало 48 осіб. На жаль, шість випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.



За добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).



Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:



• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Ковельський район – 17 випадків;

• Ківерцівський район- 17 випадків;

• Горохівський район – 14 випадків;

• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;

• Іваничівський район – 5 випадків;

• Рожищенський район – 4 випадки;

• Камінь-Каширський район – 3 випадки;

• Маневицький район – 2 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Локачинський район - 1 випадок;

• Турійський район - 1 випадок.



За попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1651 особа.



Нагадаємо, у лікаря-гінеколога з Луцька, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Волинського обласного лабораторного центру, станом на 10:00 26 квітня в області зареєстрували 241 випадок COVID-19, котрий підтверджений лабораторно методом ПЛР.Одужало 48 осіб. На жаль, шість випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.За добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Ковельський район – 17 випадків;• Ківерцівський район- 17 випадків;• Горохівський район – 14 випадків;• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;• Іваничівський район – 5 випадків;• Рожищенський район – 4 випадки;• Камінь-Каширський район – 3 випадки;• Маневицький район – 2 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Локачинський район - 1 випадок;• Турійський район - 1 випадок.За попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1651 особа.Нагадаємо, у лікаря-гінеколога з Луцька, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус

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