У Луцьку від коронавірусу померла людина
Сьогодні, 10:12
За даними Волинського обласного лабораторного центру, станом на 10:00 26 квітня в області зареєстрували 241 випадок COVID-19, котрий підтверджений лабораторно методом ПЛР.
Одужало 48 осіб. На жаль, шість випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 17 випадків;
• Ківерцівський район- 17 випадків;
• Горохівський район – 14 випадків;
• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район - 1 випадок;
• Турійський район - 1 випадок.
За попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1651 особа.
Нагадаємо, у лікаря-гінеколога з Луцька, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.
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Одужало 48 осіб. На жаль, шість випадків хвороби завершилось летально, - інформують у Волинській ОДА.
За добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 17 випадків;
• Ківерцівський район- 17 випадків;
• Горохівський район – 14 випадків;
• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район - 1 випадок;
• Турійський район - 1 випадок.
За попередню добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 1651 особа.
Нагадаємо, у лікаря-гінеколога з Луцька, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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