Лікарка з Луцька розповіла, як правильно доглядати за волоссям

Оксана Цісар поділилася секретами догляду за волоссям і розповіла, що потрібно робити для того, аби воно було здоровим і слухняним.



Про попередження випадіння волосся та утворення посічених кінчиків, правильне миття голови та те, на що варто звертати увагу під час вибору засобів домашнього догляду, Оксана Цісар, яка працює в Центрі естетичної медицини Оксани Короткої, розказала під час прямого ефіру в Instagram, - пише Інформаційне агентство



Ось найцікавіші тези:



Коли спостерігається сезонне випадіння волосся? Це нормальне явище?



Сезонне випадіння волосся буває часто. Його можемо спостерігати восени і навесні. Воно трапляється не в усіх і не завжди. Сезонне випадіння волосся виникає внаслідок того, що організму не вистачає вітамінів, мікроелементів, ми переживає хронічні стреси.



Тривогу потрібно бити тоді, коли випадіння волосся триває довго – понад 2-3 місяці.



При звичайному сезонному випадінні волосся теж потрібно щось робити. Навіть якщо у вас немає жодних проблем протягом року, волосся все одно потребує додаткового живлення, зміцнення. До сезонного випадіння волосся можна підготуватися, тестуючи нові засоби для догляду чи роблячи спеціальні процедури, що дозволить у подальшому зменшити кількість волосся в раковині чи на гребінці.



Як боротися з випадінням волосся після вагітності?



Випадіння волосся після вагітності – нормальне явище, яке називають дифузним. Воно може тривати орієнтовно до 4-5 місяців. Це нормальний процес, адже під час вагітності блокуються гормони, які впливають на оновлення волосся, зокрема й випадіння, на постійній основі. Часто жінка може й не помічати, що волосся випадає протягом вагітності, а те, що не випало за 9 місяців, випадає вже після пологів.



Якщо випадіння волосся затягується на понад 5-6 місяців, я рекомендую починати бити тривогу, тому що це вже ненормальний процес. Також для профілактики після пологів рекомендую звернутися до трихолога, тому що є засоби, які можна використовувати під час лактації – вони безпечні й покращуватимуть, стимулюватимуть ріст волосся.



Чи можна приймати біотин для профілактики випадіння волосся?



Біотин – це вітамін групи В. Біотин буде покращувати структуру волосся. Ніде на упаковках ви не знайдете інформації про те, що біотин стимулює ріст волосся. Ні. Він просто покращує якість волосся – воно ростиме міцнішим, блискучим. Для профілактики випадіння волосся, я його не рекомендую, а от для покращення якості волосся – так.



Чи дієві шампуні проти випадіння волосся?



Шампунь має лише одну функцію – це очищення шкіри голови. Відновити посічені кінчики, призупинити випадіння волосся чи зменшити сальність шкіри голови ні один шампунь, на жаль, не здатний. Шампунь очищує шкіру голови, а по довжині буде працювати бальзам чи маска. На стимуляцію росту волосся буде впливати те, що ви залишаєте на шкірі голови хоча б на певний період (а не на дві хвилини, як шампунь) або взагалі не змиваєте, наприклад лосьйон.



Чи можна користуватися звичайними шампунями з мас-маркету? Чи варто віддавати перевагу професійним?



Розповім про різницю між дешевим шампунем із мас-маркету і дорогим професійним або лікувальним шампунем. І засоби з мас-маркету, і професійні засоби мають ПАРи (поверхнево-активні речовини), які утворюють піну й вимивають волосся. От якраз цими ПАРами, а також складниками й відрізняються шампуні.



У засобах із мас-маркету ПАРами є продукти нафтопереробки, які негативно впливають на якість волосся, його ріст, стан шкіри голови. У результаті шампунь може пересушувати шкіру голови і, як наслідок, сприяти випадінню волосся. У професійних і трихологічних засобах ПАРами є екстракти, які мають натуральне походження, наприклад екстракти мильного горіха, рисового лушпиння чи білого дубу, котрі утворюють піну й м’яко очищують.



Підкреслю, що шампунь має пінитися, адже саме піна вимиває сальні залишки та бруд зі шкіри голови. Нерідко після використання домашніх засобів, які не піняться, шкіра голови залишається невимитою.



Чи рекомендуєте ви сухий шампунь?



Сухий шампунь варто використовувати дуже рідко – лише тоді, коли дійсно немає змоги вимити волосся, наприклад під час поїздки. Опісля варто глибоко очистити шкіру голови й вимити залишки сухого шампуню, використавши пілінг або скраб. Так ми не нашкодимо шкірі голови.



Часто використовувати сухий шампунь не потрібно, адже так ви тільки пересушите шкіру голови і зіпсуєте якість волосся. І ні в якому разі не треба використовували сухий шампунь замість звичайного.



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Загалом як часто можна мити голову?



Це моє улюблене запитання. Часто клієнтки, які приходять до мене на консультацію, розповідають, що от сусідка сказала, що часто мити голову не можна, бо шкіра голови звикає. Це неправда.



Є три типи шкіри голови, відповідно до яких ми й обираємо шампунь. Це жирний, нормальний і сухий. У випадку жирного типу рекомендується щоденне миття. Це цілком нормально і нічого страшного в цьому немає. Тобто, якщо у вас є потреба мити голову щодня, то ви це робите – не чекаєте, поки шкіра голови звикне, а миєте, щоб не створювати сприятливі умови для розвитку небажаних мікроорганізмів.



При нормальному типі шкіри голови мити голову потрібно раз на 2-3 дні. Якщо вам достатньо мити голову раз на 4-5 днів – у вас сухий тип шкіри голови. Цей тип часто трапляється в людей із кучерявим волоссям.



Отож, мити волосся варто тоді, коли цього потребує шкіра голови. Наголошу: в умовах карантину, залишаючись удома, не нехтуйте миттям голови, адже в результаті ви можете зіткнутися з такими неприємними відчуттями, як свербіж чи себорея.



Довжину мити шампунем не потрібно – намилюємо лише шкіру голови, а довжині вистачає тієї піни, що стікає. При нанесенні шампуню на всю довжину, ви додатково пересушуватиме полотно волосся.



Чи впливає вода на якість шкіри голови?



У принципі вода нечасто впливає на якість волосся, хіба вона дуже жорстка. При жорсткій воді ситуацію можна врятувати такими засобами, як бальзам, маска, адже після миття голови лише шампунем, волосся буде ламким, тож ви його навіть не розчешете нормально.



Як краще сушити волосся: феном чи чекати, коли саме висохне?



Сушити волосся феном можна, але наголошу на якості фену й правильності сушіння. Сушити волосся потрібно по ходу росту кутикули, тобто зверху донизу. В ідеалі використовувати фен з іонізацією, бо іони додатково закривають кутикули, сприяють блиску та гладкості волосся.



Сушити волосся феном треба при середніх і низьких температурах, ні в якому разі – при високих, адже так ви будете палити волосся, воно почне сіктися і ламатися. Сушіння має бути безпечним.



Якщо ж маєте час і вас влаштовує вигляд волосся після самовисихання, то будь ласка. Лише наголошу: не лягайте спати з мокрою головою, адже волосся плутатиметься під час спання і в результаті пошкоджуватиметься під час розчісування зранку.



Які маски для волосся ви б порадили?



Маски підбираються індивідуально, залежно від типу волосся і наявних проблем. Якщо в мене, наприклад, волосся пухнасте й неслухняне, а я хочу зробити його більш гладким, то обираю зволожувальні засоби для реконструкції волосся.



Маски потрібно використовувати по довжині – їх не потрібно наносити на шкіру голови. Чому? Тому що так ви додатково створите на шкірі голови непотрібну плівку. Лише правильне застосування маски даватиме позитивний результат. При неправильному використанні якісної маски для волосся не буде ніякого ефекту. Маску потрібно робити правильно – після подвійного миття голови шампунем просушуємо волосся рушником, аби забрати зайву вологу, наносимо маску і обережно прочісуємо волосся щіткою, починаючи знизу й поступово піднімаючись. Не потрібно робити з волосся гульку зверху, тому що так маска розтечеться по шкірі голови і ви отримаєте результат, про який я вже згадувала – шкіра почне швидше жирніти і ніякого ефекту від маски ви не побачите. Маску треба тримати недовго – максимум 10-15 хвилин. Чим довше ви триматимете її, тим більше кутикули волосся перерозтягуватимуться, тож, коли ви врешті змиєте маску, волосся просто пересохне.



Після маски, звичайно, використовуємо бальзам або кондиціонер на попередньо підсушене рушником волосся. Бальзам так само наносимо по довжині. Якщо маєте час і можливість, то додатково прочешіть волосся.



Окрім того, не потрібно довго тримати рушник на голові, адже волосся запариться і швидше пожирніє.



Розкажіть, будь ласка, про скрабування шкіри голови.



Є пілінги та скраби. Пілінги переважно мають кремоподібну текстуру, а скраби – це засоби з абразивними частинками, такими, як сіль, мікрогранули чи подріблені елементи, наприклад абрикосові кісточки. Залежно від типу шкіри голови варто підбирати той чи інший засіб.



Якщо шкіра голови чутлива, краще обирати пілінг, аби не травмувати її абразивними частинками. Якщо шкіра голови нормальна чи жирна, можна використовувати скраби.



В ідеалі пілінг або скраб використовувати раз на 7-10 днів. Усі виробники, як правило, вказують рекомендації, як потрібно використовувати той чи інший засіб. Я рекомендую спершу двічі промити голову шампунем, далі нанести пілінг, залишити його на 15 хвилин і змити, а потім ще раз вимити голову шампунем, аби добре змити всі мікрочастинки пілінгу з голови. Якщо це скраб, то потрібно додатково поскрабувати шкіру голови подушечками пальців – не нігтями.



Я не прихильниця сольових скрабів, адже вони додатково можуть пересушити шкіру голови.



Яка ваша думка про препарати з міноксидилом?



Міноксидил – це препарат номер один у трихології для лікування випадіння волосся переважно андрогенетичного типу. Міноксидил підбирає лише лікар-трихолог або дерматолог, ні в якому разі – не за самопризначенням, адже пацієнт може не знати про побічну дію препарату чи те, як його правильно застосовувати.



Як часто можна використовувати ампули для покращення волосся?



Є ампули для покращення полотна волосся, тобто довжини, та для шкіри голови, які, наприклад, зменшують сальність шкіри голови чи стимулюють ріст волосся.



Навіть якщо вас нічого не турбує, ви все одно повинні допомагати волоссю. Ви маєте хоча б протягом 4-5 місяців приділяти увагу додатковому живленню волосся, тоді ви матимете гарний результат – якісне та здорове волосся, без випадіння. Звісно, якщо ви не маєте захворювань, які впливають на якісний ріст волосся.



Ампули можна використовувати мінімально 4 місяці. Виробник зазначає, як правильно їх застосовувати – деякі використовуються щодня, а деякі – після миття волосся.



Чи корисна нікотинова кислота для волосся?



Нікотинова кислота не призначена для зовнішнього застосування на шкіру голови, тому що вона пересушує й подразнює шкіру голови. Як наслідок – гіперемія, больові відчуття при розчісуванні.



Що робити, якщо постійно січуться кінчики?



Якщо спостерігається проблема ламкості, сухості волосся, то є питання до домашнього догляду, зокрема бальзаму та маски. Якщо не використовувати ці засоби взагалі, то простежуватимуться плутання й ламкість волосся, зокрема при розчісуванні. Перепалює і псує волосся часте використання фену, плойки чи щипців.



Моя порада – оновити зріз волосся в перукаря, аби забрати посічені кінчики, і придбати засоби для якісного домашнього догляду. Тоді ви побачити різницю – гарне блискуче волосся без посічених кінчиків.



Як часто потрібно стригти кінчики? Побутує думка, що після відвідин перукаря волосся краще росте.



Стрижка ніяк не вплине на ріст волосся, тому відстригати кінчики потрібно відповідно до потреби. Якщо ви бачите, що волосся плутається і не має нормального вигляду, варто йти до перукарні. Комусь – достатньо раз на три місяці, іншим – раз на один-два місяці. Краще мати здорове волосся, а не відрощувати посічене, сухе та ламке просто для довжини. Волосся передусім має бути здоровим.



Лаки й гелі псують волосся?



Якщо ви періодично або щодня користуєтеся засобами для стайлінгу, то маєте використовувати один раз на два-три тижні шампунь глибокого очищення. Це шампунь, який має у своєму складі високу кількість ПАРів, що дозволяє гарно очистити волосся від залишків засобів для укладки. Якщо ці залишки накопичуватимуться, з часом ви помітите, що волосся змінило структуру – стало більш ламким, пересушеним.



Засоби для стайлінгу, як і, наприклад, маски на основі олій, зокрема кокосової, утворюють плівку на шкірі голови, від якої волоссю потрібно допомагати позбавлятися.



Рекомендую і перед фарбуванням використовувати шампунь глибокого очищення – ви вимиєте всі залишки олійок, омасок, лаків, гелів, пінок і фарба гарно ляже.



Сам лак, якщо він якісний, ніяк не шкодитиме волоссю, якщо ви його вчасно змиватимете. А якщо ви, використовуючи лак щодня, голову миєте раз на тиждень, то, звісно, не матимете хорошого результату.



Які салонні процедури можна робити для міцності волосся?



Я рекомендую робити процедури відновлення та реконструкції волосся. Ламінування, полірування, кератинове та бразильське вирівнювання, ботокс – категорично ні. Ви матимете гарний результат лише на один-два місяці. Стверджую з власного досвіду роботи з клієнтками, які робили такі процедури.



Що позитивно впливає на ріст і стан волосся?



Якщо не брати до уваги засоби для догляду за волоссям, це фізичне здоров’я, збалансоване харчування та нормальний сон. За рахунок цього ви матимете здорове блискуче волосся. А якщо ви мало спите, погано харчуєтеся, маєте постійні хронічні стреси, то можете помітити, що волосся стало тусклим і погано росте.



Ольга ШЕРШЕНЬ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дерматолог-трихолог з Луцькаподілилася секретами догляду за волоссям і розповіла, що потрібно робити для того, аби воно було здоровим і слухняним.Про попередження випадіння волосся та утворення посічених кінчиків, правильне миття голови та те, на що варто звертати увагу під час вибору засобів домашнього догляду, Оксана Цісар, яка працює в Центрі естетичної медицини Оксани Короткої, розказала під час прямого ефіру в Instagram, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини. Ось найцікавіші тези:Сезонне випадіння волосся буває часто. Його можемо спостерігати восени і навесні. Воно трапляється не в усіх і не завжди. Сезонне випадіння волосся виникає внаслідок того, що організму не вистачає вітамінів, мікроелементів, ми переживає хронічні стреси.Тривогу потрібно бити тоді, коли випадіння волосся триває довго – понад 2-3 місяці.При звичайному сезонному випадінні волосся теж потрібно щось робити. Навіть якщо у вас немає жодних проблем протягом року, волосся все одно потребує додаткового живлення, зміцнення. До сезонного випадіння волосся можна підготуватися, тестуючи нові засоби для догляду чи роблячи спеціальні процедури, що дозволить у подальшому зменшити кількість волосся в раковині чи на гребінці.Випадіння волосся після вагітності – нормальне явище, яке називають дифузним. Воно може тривати орієнтовно до 4-5 місяців. Це нормальний процес, адже під час вагітності блокуються гормони, які впливають на оновлення волосся, зокрема й випадіння, на постійній основі. Часто жінка може й не помічати, що волосся випадає протягом вагітності, а те, що не випало за 9 місяців, випадає вже після пологів.Якщо випадіння волосся затягується на понад 5-6 місяців, я рекомендую починати бити тривогу, тому що це вже ненормальний процес. Також для профілактики після пологів рекомендую звернутися до трихолога, тому що є засоби, які можна використовувати під час лактації – вони безпечні й покращуватимуть, стимулюватимуть ріст волосся.Біотин – це вітамін групи В. Біотин буде покращувати структуру волосся. Ніде на упаковках ви не знайдете інформації про те, що біотин стимулює ріст волосся. Ні. Він просто покращує якість волосся – воно ростиме міцнішим, блискучим. Для профілактики випадіння волосся, я його не рекомендую, а от для покращення якості волосся – так.Шампунь має лише одну функцію – це очищення шкіри голови. Відновити посічені кінчики, призупинити випадіння волосся чи зменшити сальність шкіри голови ні один шампунь, на жаль, не здатний. Шампунь очищує шкіру голови, а по довжині буде працювати бальзам чи маска. На стимуляцію росту волосся буде впливати те, що ви залишаєте на шкірі голови хоча б на певний період (а не на дві хвилини, як шампунь) або взагалі не змиваєте, наприклад лосьйон.Розповім про різницю між дешевим шампунем із мас-маркету і дорогим професійним або лікувальним шампунем. І засоби з мас-маркету, і професійні засоби мають ПАРи (поверхнево-активні речовини), які утворюють піну й вимивають волосся. От якраз цими ПАРами, а також складниками й відрізняються шампуні.У засобах із мас-маркету ПАРами є продукти нафтопереробки, які негативно впливають на якість волосся, його ріст, стан шкіри голови. У результаті шампунь може пересушувати шкіру голови і, як наслідок, сприяти випадінню волосся. У професійних і трихологічних засобах ПАРами є екстракти, які мають натуральне походження, наприклад екстракти мильного горіха, рисового лушпиння чи білого дубу, котрі утворюють піну й м’яко очищують.Підкреслю, що шампунь має пінитися, адже саме піна вимиває сальні залишки та бруд зі шкіри голови. Нерідко після використання домашніх засобів, які не піняться, шкіра голови залишається невимитою.Сухий шампунь варто використовувати дуже рідко – лише тоді, коли дійсно немає змоги вимити волосся, наприклад під час поїздки. Опісля варто глибоко очистити шкіру голови й вимити залишки сухого шампуню, використавши пілінг або скраб. Так ми не нашкодимо шкірі голови.Часто використовувати сухий шампунь не потрібно, адже так ви тільки пересушите шкіру голови і зіпсуєте якість волосся. І ні в якому разі не треба використовували сухий шампунь замість звичайного.Читайте також: Лікарка з Луцька – про естетичну гінекологію і те, чого не варто соромитисяЗагалом як часто можна мити голову?Це моє улюблене запитання. Часто клієнтки, які приходять до мене на консультацію, розповідають, що от сусідка сказала, що часто мити голову не можна, бо шкіра голови звикає. Це неправда.Є три типи шкіри голови, відповідно до яких ми й обираємо шампунь. Це жирний, нормальний і сухий. У випадку жирного типу рекомендується щоденне миття. Це цілком нормально і нічого страшного в цьому немає. Тобто, якщо у вас є потреба мити голову щодня, то ви це робите – не чекаєте, поки шкіра голови звикне, а миєте, щоб не створювати сприятливі умови для розвитку небажаних мікроорганізмів.При нормальному типі шкіри голови мити голову потрібно раз на 2-3 дні. Якщо вам достатньо мити голову раз на 4-5 днів – у вас сухий тип шкіри голови. Цей тип часто трапляється в людей із кучерявим волоссям.Отож, мити волосся варто тоді, коли цього потребує шкіра голови. Наголошу: в умовах карантину, залишаючись удома, не нехтуйте миттям голови, адже в результаті ви можете зіткнутися з такими неприємними відчуттями, як свербіж чи себорея.Довжину мити шампунем не потрібно – намилюємо лише шкіру голови, а довжині вистачає тієї піни, що стікає. При нанесенні шампуню на всю довжину, ви додатково пересушуватиме полотно волосся.Чи впливає вода на якість шкіри голови?У принципі вода нечасто впливає на якість волосся, хіба вона дуже жорстка. При жорсткій воді ситуацію можна врятувати такими засобами, як бальзам, маска, адже після миття голови лише шампунем, волосся буде ламким, тож ви його навіть не розчешете нормально.Як краще сушити волосся: феном чи чекати, коли саме висохне?Сушити волосся феном можна, але наголошу на якості фену й правильності сушіння. Сушити волосся потрібно по ходу росту кутикули, тобто зверху донизу. В ідеалі використовувати фен з іонізацією, бо іони додатково закривають кутикули, сприяють блиску та гладкості волосся.Сушити волосся феном треба при середніх і низьких температурах, ні в якому разі – при високих, адже так ви будете палити волосся, воно почне сіктися і ламатися. Сушіння має бути безпечним.Якщо ж маєте час і вас влаштовує вигляд волосся після самовисихання, то будь ласка. Лише наголошу: не лягайте спати з мокрою головою, адже волосся плутатиметься під час спання і в результаті пошкоджуватиметься під час розчісування зранку.Які маски для волосся ви б порадили?Маски підбираються індивідуально, залежно від типу волосся і наявних проблем. Якщо в мене, наприклад, волосся пухнасте й неслухняне, а я хочу зробити його більш гладким, то обираю зволожувальні засоби для реконструкції волосся.Маски потрібно використовувати по довжині – їх не потрібно наносити на шкіру голови. Чому? Тому що так ви додатково створите на шкірі голови непотрібну плівку. Лише правильне застосування маски даватиме позитивний результат. При неправильному використанні якісної маски для волосся не буде ніякого ефекту. Маску потрібно робити правильно – після подвійного миття голови шампунем просушуємо волосся рушником, аби забрати зайву вологу, наносимо маску і обережно прочісуємо волосся щіткою, починаючи знизу й поступово піднімаючись. Не потрібно робити з волосся гульку зверху, тому що так маска розтечеться по шкірі голови і ви отримаєте результат, про який я вже згадувала – шкіра почне швидше жирніти і ніякого ефекту від маски ви не побачите. Маску треба тримати недовго – максимум 10-15 хвилин. Чим довше ви триматимете її, тим більше кутикули волосся перерозтягуватимуться, тож, коли ви врешті змиєте маску, волосся просто пересохне.Після маски, звичайно, використовуємо бальзам або кондиціонер на попередньо підсушене рушником волосся. Бальзам так само наносимо по довжині. Якщо маєте час і можливість, то додатково прочешіть волосся.Окрім того, не потрібно довго тримати рушник на голові, адже волосся запариться і швидше пожирніє.Розкажіть, будь ласка, про скрабування шкіри голови.Є пілінги та скраби. Пілінги переважно мають кремоподібну текстуру, а скраби – це засоби з абразивними частинками, такими, як сіль, мікрогранули чи подріблені елементи, наприклад абрикосові кісточки. Залежно від типу шкіри голови варто підбирати той чи інший засіб.Якщо шкіра голови чутлива, краще обирати пілінг, аби не травмувати її абразивними частинками. Якщо шкіра голови нормальна чи жирна, можна використовувати скраби.В ідеалі пілінг або скраб використовувати раз на 7-10 днів. Усі виробники, як правило, вказують рекомендації, як потрібно використовувати той чи інший засіб. Я рекомендую спершу двічі промити голову шампунем, далі нанести пілінг, залишити його на 15 хвилин і змити, а потім ще раз вимити голову шампунем, аби добре змити всі мікрочастинки пілінгу з голови. Якщо це скраб, то потрібно додатково поскрабувати шкіру голови подушечками пальців – не нігтями.Я не прихильниця сольових скрабів, адже вони додатково можуть пересушити шкіру голови.Яка ваша думка про препарати з міноксидилом?Міноксидил – це препарат номер один у трихології для лікування випадіння волосся переважно андрогенетичного типу. Міноксидил підбирає лише лікар-трихолог або дерматолог, ні в якому разі – не за самопризначенням, адже пацієнт може не знати про побічну дію препарату чи те, як його правильно застосовувати.Як часто можна використовувати ампули для покращення волосся?Є ампули для покращення полотна волосся, тобто довжини, та для шкіри голови, які, наприклад, зменшують сальність шкіри голови чи стимулюють ріст волосся.Навіть якщо вас нічого не турбує, ви все одно повинні допомагати волоссю. Ви маєте хоча б протягом 4-5 місяців приділяти увагу додатковому живленню волосся, тоді ви матимете гарний результат – якісне та здорове волосся, без випадіння. Звісно, якщо ви не маєте захворювань, які впливають на якісний ріст волосся.Ампули можна використовувати мінімально 4 місяці. Виробник зазначає, як правильно їх застосовувати – деякі використовуються щодня, а деякі – після миття волосся.Чи корисна нікотинова кислота для волосся?Нікотинова кислота не призначена для зовнішнього застосування на шкіру голови, тому що вона пересушує й подразнює шкіру голови. Як наслідок – гіперемія, больові відчуття при розчісуванні.Що робити, якщо постійно січуться кінчики?Якщо спостерігається проблема ламкості, сухості волосся, то є питання до домашнього догляду, зокрема бальзаму та маски. Якщо не використовувати ці засоби взагалі, то простежуватимуться плутання й ламкість волосся, зокрема при розчісуванні. Перепалює і псує волосся часте використання фену, плойки чи щипців.Моя порада – оновити зріз волосся в перукаря, аби забрати посічені кінчики, і придбати засоби для якісного домашнього догляду. Тоді ви побачити різницю – гарне блискуче волосся без посічених кінчиків.Як часто потрібно стригти кінчики? Побутує думка, що після відвідин перукаря волосся краще росте.Стрижка ніяк не вплине на ріст волосся, тому відстригати кінчики потрібно відповідно до потреби. Якщо ви бачите, що волосся плутається і не має нормального вигляду, варто йти до перукарні. Комусь – достатньо раз на три місяці, іншим – раз на один-два місяці. Краще мати здорове волосся, а не відрощувати посічене, сухе та ламке просто для довжини. Волосся передусім має бути здоровим.Лаки й гелі псують волосся?Якщо ви періодично або щодня користуєтеся засобами для стайлінгу, то маєте використовувати один раз на два-три тижні шампунь глибокого очищення. Це шампунь, який має у своєму складі високу кількість ПАРів, що дозволяє гарно очистити волосся від залишків засобів для укладки. Якщо ці залишки накопичуватимуться, з часом ви помітите, що волосся змінило структуру – стало більш ламким, пересушеним.Засоби для стайлінгу, як і, наприклад, маски на основі олій, зокрема кокосової, утворюють плівку на шкірі голови, від якої волоссю потрібно допомагати позбавлятися.Рекомендую і перед фарбуванням використовувати шампунь глибокого очищення – ви вимиєте всі залишки олійок, омасок, лаків, гелів, пінок і фарба гарно ляже.Сам лак, якщо він якісний, ніяк не шкодитиме волоссю, якщо ви його вчасно змиватимете. А якщо ви, використовуючи лак щодня, голову миєте раз на тиждень, то, звісно, не матимете хорошого результату.Які салонні процедури можна робити для міцності волосся?Я рекомендую робити процедури відновлення та реконструкції волосся. Ламінування, полірування, кератинове та бразильське вирівнювання, ботокс – категорично ні. Ви матимете гарний результат лише на один-два місяці. Стверджую з власного досвіду роботи з клієнтками, які робили такі процедури.Що позитивно впливає на ріст і стан волосся?Якщо не брати до уваги засоби для догляду за волоссям, це фізичне здоров’я, збалансоване харчування та нормальний сон. За рахунок цього ви матимете здорове блискуче волосся. А якщо ви мало спите, погано харчуєтеся, маєте постійні хронічні стреси, то можете помітити, що волосся стало тусклим і погано росте.Ольга ШЕРШЕНЬ

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