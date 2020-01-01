Лише у двох районах на Волині не виявили коронавірусу

На Волині станом на 10:00 26 квітня в області уже зареєстрували 241 випадок COVID-19. Водночас, уже у двох районах області, зафіксували по одному випадку захворювання. Це у Локачинському і Турійському районах.Про це інформують у Волинській ОДА.Тож, наразі у двох районах – Любешівському і Любомльському не виявили випадків зараження на коронавірус.Так, за добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Ковельський район – 17 випадків;• Ківерцівський район- 17 випадків;• Горохівський район – 14 випадків;• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;• Іваничівський район – 5 випадків;• Рожищенський район – 4 випадки;• Камінь-Каширський район – 3 випадки;• Маневицький район – 2 випадки;• Шацький район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Локачинський район - 1 випадок;• Турійський район - 1 випадок.