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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лише у двох районах на Волині не виявили коронавірусу

Лише у двох районах на Волині не виявили коронавірусу
На Волині станом на 10:00 26 квітня в області уже зареєстрували 241 випадок COVID-19. Водночас, уже у двох районах області, зафіксували по одному випадку захворювання. Це у Локачинському і Турійському районах.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Тож, наразі у двох районах – Любешівському і Любомльському не виявили випадків зараження на коронавірус.

Так, за добу зареєстровано 29 нових випадків COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 6, Ківерцівський район – 4, м. Нововолинськ – 2, м. Ковель – 1, Горохівський район – 1, Локачинський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, Шацький район – 1. 8 осіб одужало. Одна особа померла (м. Луцьк).

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Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 40 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 17 випадків;
• Ківерцівський район- 17 випадків;
• Горохівський район – 14 випадків;
• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район - 1 випадок;
• Турійський район - 1 випадок.

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Теги: Волинь, коронавірус
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