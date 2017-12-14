26 квітня – День пам’яті Чорнобильської трагедії





Рівно 34 років тому на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша у світі техногенна катастрофа, - пише



Вибух на ЧАЕС



У цей фатальний день на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. В результаті вибуху реактор був повністю зруйнований, а у навколишнє середовище викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Ця аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Жертви та наслідки аварії Відомо, що в перші три місяці після аварії померли 31 людина. До її прямих наслідків відносять ще 19 людських смертей, які сталися з 1987 по 2004 рік. Гостру променеву хворобу того чи іншого ступеня тяжкості перенесли 134 особи з-поміж ліквідаторів аварії.



Офіційні дані свідчать, що високі дози опромінення людей стали причиною ще чотирьох тисяч смертей. На думку ж експертів і громадськості, ці цифри істотно менше реальної кількості жертв. Витік радіації в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Була забруднена територія площею 160 тисяч квадратних кілометрів. Загальна площа радіаційного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях, радіаційного забруднення зазнали 19 російських регіонів з територією майже 60 тисяч квадратних кілометрів і з населенням 2,6 мільйона осіб, були забруднені 46,5 тисячі квадратних кілометрів території Білорусії, де проживало близько 20 відсотків населення країни.



Близько 400 тисяч осіб були евакуйовані з зони лиха. З них 47 тисяч 500 жителів Прип'яті. Наразі, за різними даними, в зоні відчуження проживають 140 так званих самопоселенців.



У 2016 році 8 грудня Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 71/125 проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті. У відповідній резолюції відзначили, що «досі відчуваються серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи, а також зберігаються у зв'язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій». При цьому «всім державам-членам, відповідним установам системи Організації Об'єднаних Націй та іншим міжнародним організаціям, а також громадянському суспільству» запропонували відзначати цей день.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах в пам'ять про події на Чорнобильській атомній електростанції.Рівно 34 років тому на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша у світі техногенна катастрофа, - пише УНІАН У цей фатальний день на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий енергоблок. В результаті вибуху реактор був повністю зруйнований, а у навколишнє середовище викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Ця аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Жертви та наслідки аварії Відомо, що в перші три місяці після аварії померли 31 людина. До її прямих наслідків відносять ще 19 людських смертей, які сталися з 1987 по 2004 рік. Гостру променеву хворобу того чи іншого ступеня тяжкості перенесли 134 особи з-поміж ліквідаторів аварії.Офіційні дані свідчать, що високі дози опромінення людей стали причиною ще чотирьох тисяч смертей. На думку ж експертів і громадськості, ці цифри істотно менше реальної кількості жертв. Витік радіації в результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Була забруднена територія площею 160 тисяч квадратних кілометрів. Загальна площа радіаційного забруднення України склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях, радіаційного забруднення зазнали 19 російських регіонів з територією майже 60 тисяч квадратних кілометрів і з населенням 2,6 мільйона осіб, були забруднені 46,5 тисячі квадратних кілометрів території Білорусії, де проживало близько 20 відсотків населення країни.Близько 400 тисяч осіб були евакуйовані з зони лиха. З них 47 тисяч 500 жителів Прип'яті. Наразі, за різними даними, в зоні відчуження проживають 140 так званих самопоселенців.У 2016 році 8 грудня Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 71/125 проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам'яті. У відповідній резолюції відзначили, що «досі відчуваються серйозні довготривалі наслідки чорнобильської катастрофи, а також зберігаються у зв'язку з цим потреби постраждалих місцевих громад і територій». При цьому «всім державам-членам, відповідним установам системи Організації Об'єднаних Націй та іншим міжнародним організаціям, а також громадянському суспільству» запропонували відзначати цей день.

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