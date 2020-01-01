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Від коронавірусу померла пацієнтка волинської обласної лікарні

Від коронавірусу померла пацієнтка волинської обласної лікарні
У Луцьку померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз.

Про це розповіла начальниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації ОДА Карина Мариневич, - пише Суспільне Волинь.

Нагадаємо, що станом на 10:00 26 квітня у Волинській області зареєстровано 29 нових випадків захворювання на коронавірус. Усього в області у 241 людини діагноз COVID – 19, якій лабораторно підтверджений методом ПЛР.

Карина Мариневич каже, що 11 нових хворих - медпрацівники та пацієнти відділення гематології обласної лікарні.

"Чотирьох пацієнтів, які контактували з померлою, перевели у тимчасовий інфекційний госпіталь. Вони ізольовані, отримують необхідне лікування. Шість медиків, працівників гематологічного відділення з діагнозом COVID – 19 перебувають вдома на самоізоляції", - каже в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.

За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. В області методом ПЛР обстежено 1651 людина. 6 випадків хвороби завершились летально. Одужало 48 осіб.

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Теги: коронавірус, Луцьк, смерть
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