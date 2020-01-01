Від коронавірусу померла пацієнтка волинської обласної лікарні





Про це розповіла начальниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації ОДА Карина Мариневич, - пише



Нагадаємо, що станом на 10:00 26 квітня у Волинській області



Карина Мариневич каже, що 11 нових хворих - медпрацівники та пацієнти відділення гематології обласної лікарні.



"Чотирьох пацієнтів, які контактували з померлою, перевели у тимчасовий інфекційний госпіталь. Вони ізольовані, отримують необхідне лікування. Шість медиків, працівників гематологічного відділення з діагнозом COVID – 19 перебувають вдома на самоізоляції", - каже в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.



За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. В області методом ПЛР обстежено 1651 людина. 6 випадків хвороби завершились летально. Одужало 48 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз.Про це розповіла начальниця управління інформаційної політики та цифрової трансформації ОДАч, - пише Суспільне Волинь. Нагадаємо, що станом на 10:00 26 квітня у Волинській області зареєстровано 29 нових випадків захворювання на коронавірус . Усього в області у 241 людини діагноз COVID – 19, якій лабораторно підтверджений методом ПЛР.Карина Мариневич каже, що 11 нових хворих - медпрацівники та пацієнти відділення гематології обласної лікарні."Чотирьох пацієнтів, які контактували з померлою, перевели у тимчасовий інфекційний госпіталь. Вони ізольовані, отримують необхідне лікування. Шість медиків, працівників гематологічного відділення з діагнозом COVID – 19 перебувають вдома на самоізоляції", - каже в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарніЗа добу надійшло 54 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. В області методом ПЛР обстежено 1651 людина. 6 випадків хвороби завершились летально. Одужало 48 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію