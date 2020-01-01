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На Львівщині згоріло авто Міноборони, є жертви

На Львівщині згоріло авто Міноборони, є жертви
У Львівській області згорів автомобіль, що належить Міністерству оборони України, в результаті пожежі загинула одна людина, ще одна постраждала.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Львівській області.

Так, вночі 26 квітня на диспетчерський пункт "служби 101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Судова Вишня на вантажній платформі залізничного вокзалу в вантажному автомобілі ЗІЛ 131, який належить Міністерству оборони України.

Прибувши на місце загоряння, рятувальники виявили, що весь автомобіль був у вогні. Проводячи гасіння, паралельно дістали з автомобіля чоловіка 1967 року, що отримав 60% опіків тіла, тулуба, обличчя та рук 2-3 ступеня. Погасивши вогнище вогню, рятувальники знайшли ще одну людину в середині автомобіля, медики констатували у нього смерть.

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Теги: Міноборони, авто, пожежа
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