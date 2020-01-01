Допоможемо разом: волонтери просять підтримати доньку загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– квітнева іменинниця серед діток Небесного Легіону. Вона є донькою– молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, який трагічно загинув 31 липня 2014 року під час мінометного обстрілу ВІПС «Василівка» (ВПС «Амвросіївка») у районі с. Василівка Амвросіївського р-ну Донецької області, разом зі ще 4-ма прикордонниками. Молода дружина Юлія лишилася одна з трьома малолітніми дітьми на руках, і покластися зі своїми проблемами їй було ні на кого.Нині ж наймолодше дитя Сергія зустрічатиме свій перший ювілей уже 10-ий свій день народження. Їй було чотири роки, як загинув тато. Тому в неї не багато спогадів про тата. Пам’ятає, як татко повертався додому і вона завжди вечеряла з ним, сидячи на руках. Згадує, як гойдав її на качелях, купалися в річці, носив на руках, коли їй боліли ніжки.Соня ходить до четвертого класу і зі шкільної програми до вподоби практично усі предмети, а особливо українська мова та музика. Трішки складніше їй вдається оволодіти англійською мовою.Софія є спокійною та привітною й спілкується зі всіма однокласниками. Також має багато друзів поза межами школи з якими вона гуляє, проводить свій вільний час.Про свої захоплення дівчинка розповідає так: “Я люблю малювати, розмальовувати, танцювати, співати”. Вдома вона частенько вдягає різне вбрання, стає перед дзеркалом танцює й співає, уявляючи себе артисткою. Адже однією із фавориток сучасної естради для дівчинки є Надія Дорофеєва. Також серед улюбленців Monatik.“Вже вмію сідати на шпагат. Ходжу третій рік на сучасні спортивно-бальні танці і мені це дуже подобається! "Особливо люблю приймати участь у конкурсах та змаганнях, які проходять в різних містах України й дуже радію, коли займаю призові місця, й так пізнаю свою країну. В подальшому хочу виступати й за кордоном", — розповідає Софійка.Дитина ще відвідує гурток гри на піаніно та хор, виступає на концертах музичної школи та вже зайняла цього року перше місце на фестивалі вокального мистецтва. Дівчинка полюбляє експериментувати над зачісками, візажем та манікюром. В майбутньому її мрія відкрити салон краси.Дівчинці пощастило побувати за кордоном завдяки зусиллям волонтерів, яким вона дуже вдячна.Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htmВолонтерський рух "Мeцeнaти для сoлдaтa" вдячний за будь-яку допомогу, сприяння та розголос для підтримки дітей Небесного Легіону у цей складний для їхніх сімей час.Гулюк Софія - 10 років (29.04.2010). м. Луцьк. Зріст: 144; розмір взуття: 35.