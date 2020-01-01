В Україні викрили масштабну схему продажу немовлят за кордон

Правоохоронці у Києві викрили діяльність угрупування, що під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями переправляли новонароджених дітей не лише в Україні, а й в інші держави.Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.Учасники групи підшукували іноземців, які виявили бажання народити дитину в Україні: при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят до інших країн шляхом укладання фіктивного шлюбу з громадянками України. Інші співучасники знаходили жінок на території України для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах.Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від 1000 доларів.У рамках досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за адресами столичної клініки, що спеціалізувалася на послугах репродуктивної медицини, та у мешканнях і автомобілях фігурантів, у результаті яких вилучили речові докази протиправної діяльності осіб: комп’ютери, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, флеш носії та документи. Також працівники поліції провели три невідкладні обшуки за місцем перебування новонароджених немовлят, які стали жертвами торгівлі.В одному зі столичних будинків у різних квартирах виявлено п’ять немовлят (вік до двох місяців), які перебували під наглядом жінок. За догляд за дітьми вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу. Наразі діти перебувають у спеціалізованих лікарняних закладах. Під час проведення обшуків вилучені медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документацію.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі учасники незаконної схеми переправлення немовлят за кордон.