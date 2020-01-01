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«Карантин в Україні запровадили дуже вчасно», – луцький лікар, який працював в Італії

«Карантин в Україні запровадили дуже вчасно», – луцький лікар, який працював в Італії
Працівник луцької лікарні МВС Андрій Власюк повідомив, що італійські лікарі відчули ефект від карантину через тиждень після його введення в країні. Він вважає, що в Україні його запровадили в потрібний момент.

Про це він розповів у телефонному інтерв'ю «Газеті Волинь».

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Хірург Андрій Власюк, який разом з іншими 19 лікарями з української делегації в Італії повернувся в Україну, оцінив, що профілактичні заходи в Україні були вчасними.

«Італійські лікарі казали, що позитивний ефект від карантину відчули через тиждень після того, як його запровадили. Тобто тиждень ще масово зверталися хворі. Тож в Україні дуже вчасно запровадили карантин», – сказав лікар.

Андрій Власюк та Софія Черниш з луцької лікарні МВС (ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області») працювали у лікарні італійського містечка Урбіно в терапевтичному відділенні. Нині обоє почуваються добре, перебувають на обов'язковій обсервації на Київщині. Найближчим часом планують приступити до лікарської практики на Волині.

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Теги: коронавірус, лікар, розповідь, Італія
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