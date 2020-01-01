«Карантин в Україні запровадили дуже вчасно», – луцький лікар, який працював в Італії

Андрій Власюк повідомив, що італійські лікарі відчули ефект від карантину через тиждень після його введення в країні. Він вважає, що в Україні його запровадили в потрібний момент.



Про це він розповів у телефонному інтерв'ю



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Хірург Андрій Власюк, який разом з іншими 19 лікарями з української делегації в Італії повернувся в Україну, оцінив, що профілактичні заходи в Україні були вчасними.



«Італійські лікарі казали, що позитивний ефект від карантину відчули через тиждень після того, як його запровадили. Тобто тиждень ще масово зверталися хворі. Тож в Україні дуже вчасно запровадили карантин», – сказав лікар.



Андрій Власюк та Софія Черниш з луцької лікарні МВС (ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області») працювали у лікарні італійського містечка Урбіно в терапевтичному відділенні. Нині обоє почуваються добре, перебувають на обов'язковій обсервації на Київщині. Найближчим часом планують приступити до лікарської практики на Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник луцької лікарні МВСповідомив, що італійські лікарі відчули ефект від карантину через тиждень після його введення в країні. Він вважає, що в Україні його запровадили в потрібний момент.Про це він розповів у телефонному інтерв'ю «Газеті Волинь» Хірург Андрій Власюк, який разом з іншими 19 лікарями з української делегації в Італії повернувся в Україну, оцінив, що профілактичні заходи в Україні були вчасними.«Італійські лікарі казали, що позитивний ефект від карантину відчули через тиждень після того, як його запровадили. Тобто тиждень ще масово зверталися хворі. Тож в Україні дуже вчасно запровадили карантин», – сказав лікар.Андрій Власюк таз луцької лікарні МВС (ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області») працювали у лікарні італійського містечка Урбіно в терапевтичному відділенні. Нині обоє почуваються добре, перебувають на обов'язковій обсервації на Київщині. Найближчим часом планують приступити до лікарської практики на Волині.

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