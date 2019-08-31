Якою буде погода на Волині у понеділок, 27 квітня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



"Мiнлива хмарнiсть. Без опадів. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5º морозу, вдень 12-17° тепла", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у понеділок, 27 квітня, очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі прогнозують заморозки, але вдень температура повітря буде 12-17°.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр."Мiнлива хмарнiсть. Без опадів. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5º морозу, вдень 12-17° тепла", - йдеться у повідомлені.

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