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Якою буде погода на Волині у понеділок, 27 квітня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 27 квітня
У Волинській області у понеділок, 27 квітня, очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі прогнозують заморозки, але вдень температура повітря буде 12-17°.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

"Мiнлива хмарнiсть. Без опадів. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5º морозу, вдень 12-17° тепла", - йдеться у повідомлені.

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Теги: прогноз, погода, синоптик, Волинь
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