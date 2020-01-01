На Волині лоб в лоб зіткнулися дві автівки





Дорожньо-транспортна пригода сталась 25-го квітня близько 22:30, - пише Буг.



Зазначається, що лоб у лоб зіткнулися дві автівки: бус Volkswagen червоного кольору та легковик темного кольору.



Подробиць аварії наразі не відомо. Легкове авто отримало значні пошкодження.

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