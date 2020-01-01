На Волині лоб в лоб зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 14:12
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля АТП трапилася аварія.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 25-го квітня близько 22:30, - пише Буг.
Зазначається, що лоб у лоб зіткнулися дві автівки: бус Volkswagen червоного кольору та легковик темного кольору.
Подробиць аварії наразі не відомо. Легкове авто отримало значні пошкодження.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 25-го квітня близько 22:30, - пише Буг.
Зазначається, що лоб у лоб зіткнулися дві автівки: бус Volkswagen червоного кольору та легковик темного кольору.
Подробиць аварії наразі не відомо. Легкове авто отримало значні пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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