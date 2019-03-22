У Нововолинську чоловік розтрощив вікна та двері міської ради
Сьогодні, 15:02
26-го квітня побили вхідні двері та вікна на першому поверсі в адмінбудівлі Нововолинської міської ради.
Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, повідомлення про подію надійшло о 13:00, - пише Буг.
Порушника затримали. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
Ним виявився мешканець Нововолинська 1993 року народження, який 21-го квітня зніс шлагбаум на «Ягодині» та наїхав на прикордонника, повідомили в поліції.
“Виписано протокол адміністративного затримання, проводяться відповідні дії в рамках адміністративного провадження”, – зазначив Бучинський.
Потрощив скло вікон та дверей чоловік шматком бруківки.
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Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, повідомлення про подію надійшло о 13:00, - пише Буг.
Порушника затримали. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.
Ним виявився мешканець Нововолинська 1993 року народження, який 21-го квітня зніс шлагбаум на «Ягодині» та наїхав на прикордонника, повідомили в поліції.
“Виписано протокол адміністративного затримання, проводяться відповідні дії в рамках адміністративного провадження”, – зазначив Бучинський.
Потрощив скло вікон та дверей чоловік шматком бруківки.
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