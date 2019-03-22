У Нововолинську чоловік розтрощив вікна та двері міської ради





Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський, повідомлення про подію надійшло о 13:00, - пише



Порушника затримали. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.



Ним виявився мешканець Нововолинська 1993 року народження, який 21-го квітня



“Виписано протокол адміністративного затримання, проводяться відповідні дії в рамках адміністративного провадження”, – зазначив Бучинський.



Потрощив скло вікон та дверей чоловік шматком бруківки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го квітня побили вхідні двері та вікна на першому поверсі в адмінбудівлі Нововолинської міської ради.Як розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції, повідомлення про подію надійшло о 13:00, - пише Буг Порушника затримали. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.Ним виявився мешканець Нововолинська 1993 року народження, який 21-го квітня зніс шлагбаум на «Ягодині» та наїхав на прикордонника , повідомили в поліції.“Виписано протокол адміністративного затримання, проводяться відповідні дії в рамках адміністративного провадження”, – зазначив Бучинський.Потрощив скло вікон та дверей чоловік шматком бруківки.

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