У Рівному молодик на BMW розтрощив огорожу і дві клумби. ФОТО

У Рівному хлопець на BMW скоїв аварію.Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 квітня близько 23:30 на вулиці Соборній, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний житель села Рогачів Рівненського району, керуючи автомобілем BMW 320 D, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє металеве огородження та дві клумби. Фрагменти паркану пошкодили вітрину та майно квіткового магазину.Внаслідок ДТП керманича доставили у лікарню, де медики діагностували в нього забій грудини, забій м'яких тканин потилиці, поверхневі забійні рани обличчя. Після надання допомоги парубка відпустили.У салоні авто також перебував пасажир, який у ДТП не постраждав. Відповідно до освідування алкотестером «драгер» кермувальник був тверезий. Однак, у нього ще відібрали зразки крові для визначення наркотичного сп’яніння.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик села Городок.