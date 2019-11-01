У Рівному молодик на BMW розтрощив огорожу і дві клумби. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Рівному хлопець на BMW скоїв аварію.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 квітня близько 23:30 на вулиці Соборній, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний житель села Рогачів Рівненського району, керуючи автомобілем BMW 320 D, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє металеве огородження та дві клумби. Фрагменти паркану пошкодили вітрину та майно квіткового магазину.
Внаслідок ДТП керманича доставили у лікарню, де медики діагностували в нього забій грудини, забій м'яких тканин потилиці, поверхневі забійні рани обличчя. Після надання допомоги парубка відпустили.
У салоні авто також перебував пасажир, який у ДТП не постраждав. Відповідно до освідування алкотестером «драгер» кермувальник був тверезий. Однак, у нього ще відібрали зразки крові для визначення наркотичного сп’яніння.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик села Городок.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 квітня близько 23:30 на вулиці Соборній, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.
Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний житель села Рогачів Рівненського району, керуючи автомобілем BMW 320 D, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє металеве огородження та дві клумби. Фрагменти паркану пошкодили вітрину та майно квіткового магазину.
Внаслідок ДТП керманича доставили у лікарню, де медики діагностували в нього забій грудини, забій м'яких тканин потилиці, поверхневі забійні рани обличчя. Після надання допомоги парубка відпустили.
У салоні авто також перебував пасажир, який у ДТП не постраждав. Відповідно до освідування алкотестером «драгер» кермувальник був тверезий. Однак, у нього ще відібрали зразки крові для визначення наркотичного сп’яніння.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик села Городок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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