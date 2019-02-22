У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Так, 7 січня обвинувачений, перебуваючи в гаражному приміщенні поблизу будинку № 3г на вулиці Шухевича, викрав велосипед «SPELLI» за 7 тисяч 116 гривень та велосипед «FOCUS» за 11 тисяч 482 гривні. Також злочинець вкрав генератор диму та дві світлодіодні LED голови, кожна з яких вартує майже 17 тисяч гривень. Загальна сума викраденого становила 55 тисяч 748 гривень.



Відзначимо, що під час підготовчого засідання між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення.



Відтак, злочинець отримав покарання лише у виді 80 годин громадських робіт.



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Так, 7 січня обвинувачений, перебуваючи в гаражному приміщенні поблизу будинку № 3г на вулиці Шухевича, викрав велосипед «SPELLI» за 7 тисяч 116 гривень та велосипед «FOCUS» за 11 тисяч 482 гривні. Також злочинець вкрав генератор диму та дві світлодіодні LED голови, кожна з яких вартує майже 17 тисяч гривень. Загальна сума викраденого становила 55 тисяч 748 гривень.Відзначимо, що під час підготовчого засідання між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення.Відтак, злочинець отримав покарання лише у виді 80 годин громадських робіт.

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