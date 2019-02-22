вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч

У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч
У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж. Зокрема, злочинець викрав генератор диму та дві LED голови.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 7 січня обвинувачений, перебуваючи в гаражному приміщенні поблизу будинку № 3г на вулиці Шухевича, викрав велосипед «SPELLI» за 7 тисяч 116 гривень та велосипед «FOCUS» за 11 тисяч 482 гривні. Також злочинець вкрав генератор диму та дві світлодіодні LED голови, кожна з яких вартує майже 17 тисяч гривень. Загальна сума викраденого становила 55 тисяч 748 гривень.

Відзначимо, що під час підготовчого засідання між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення.

Відтак, злочинець отримав покарання лише у виді 80 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, злодій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни
Сьогодні, 18:02
У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч
Сьогодні, 17:45
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Як жінка родом з Абхазії стала волинянкою
Сьогодні, 16:50
У Рівному молодик на BMW розтрощив огорожу і дві клумби. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
22 лютий, 2019, 21:12
«Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон «Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон
13 квітень, 2017, 13:23
Неперебірливі злодії виносили з осель лучан все, що могли Неперебірливі злодії виносили з осель лучан все, що могли
04 січень, 2017, 11:26
Два луцьких підприємства судяться через 300 тисяч Два луцьких підприємства судяться через 300 тисяч
23 квітень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Італія планує в травні відкрити головні визначні пам'ятки країни
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч
Сьогодні, 17:45
 0
Телеведуча Галина Падалко розповіла про курйоз, який трапився на її весіллі. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Як жінка родом з Абхазії стала волинянкою
Сьогодні, 16:50
 0
У Рівному молодик на BMW розтрощив огорожу і дві клумби. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8