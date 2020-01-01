Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Вадим.



Про це



Чоловік зробив відео та світлини з дрону пожежі, яка трапилася 5-го квітня за Нововолинськом, неподалік терикону колишньої шахти №8.







Нагадаємо, спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.



Додамо, що Верховна Рада посилила відповідальність для паліїв сухої трави. За самовільне випалювання рослинності або її залишків раніше штрафували по 10-20 неоподаткованих мінімумів для громадян (170-340 грн) та 50-70 н.м. для посадовців (850-1190 грн). Тепер же штрафи зросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) та 900-1200 (15 300-20 400 грн) відповідно.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Результати пожеж на полях зняв із висоти мешканець НововолинськаПро це пише БУГ.Чоловік зробив відео та світлини з дрону пожежі, яка трапилася 5-го квітня за Нововолинськом, неподалік терикону колишньої шахти №8.Нагадаємо, спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.Додамо, що Верховна Рада посилила відповідальність для паліїв сухої трави. За самовільне випалювання рослинності або її залишків раніше штрафували по 10-20 неоподаткованих мінімумів для громадян (170-340 грн) та 50-70 н.м. для посадовців (850-1190 грн). Тепер же штрафи зросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) та 900-1200 (15 300-20 400 грн) відповідно.

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