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Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО
Результати пожеж на полях зняв із висоти мешканець Нововолинська Вадим.

Про це пише БУГ.

Чоловік зробив відео та світлини з дрону пожежі, яка трапилася 5-го квітня за Нововолинськом, неподалік терикону колишньої шахти №8.



Нагадаємо, спалювання сухої трави поблизу доріг, лісів, житлових масивів заборонено. За порушення правил пожежної безпеки передбачено адміністративну відповідальність та штраф.

Додамо, що Верховна Рада посилила відповідальність для паліїв сухої трави. За самовільне випалювання рослинності або її залишків раніше штрафували по 10-20 неоподаткованих мінімумів для громадян (170-340 грн) та 50-70 н.м. для посадовців (850-1190 грн). Тепер же штрафи зросли до 180-300 (3 060-5 100 грн) та 900-1200 (15 300-20 400 грн) відповідно.

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО

Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО


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Теги: нововолинськ, пожежа, суха трава
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