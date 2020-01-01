Для української митниці створили новий герб





Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, -



«Беручи до уваги, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменного одягу для своїх співробітників», - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, запропонований до затвердження герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі — Золоті ворота, головна брама Київської Русі.







«Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. “Руська правда” Ярослава Мудрого — найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI—XII ст., — також містила положення про мито й митні тарифи. Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі — в описах часто фігурує поняття «митні комори», - інформує пресслужба відомства.



Виходячи з цієї історичної довідки, Держмитслужба пояснює, що брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають ворота, — в’їзне та виїзне мито, а тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.



Наразі у Держмитслужбі чекають на затвердження герба.



Як повідомляв Укрінформ, у четвер 23 квітня у Держмитслужбі відбулися обшуки за участі СБУ та ДБР, та було вилучено документи щодо нового герба митниці.



За інформацією відомства, у грудні 2019 року Держмитслужба здійснила закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для митниці вартістю майже 30 тис. грн. Нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України розробило ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони". Після погодження у Міністерстві фінансів, проєкт нових геральдичних знаків має затвердити Комісія з геральдики та Президент України своїм Указом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна митна служба України ініціювала розробку нового герба, прапору для відомства та форми для своїх співробітників.Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, - передає Укрінформ.«Беручи до уваги, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменного одягу для своїх співробітників», - йдеться у повідомленні.Як зазначається, запропонований до затвердження герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі — Золоті ворота, головна брама Київської Русі.«Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. “Руська правда” Ярослава Мудрого — найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI—XII ст., — також містила положення про мито й митні тарифи. Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі — в описах часто фігурує поняття «митні комори», - інформує пресслужба відомства.Виходячи з цієї історичної довідки, Держмитслужба пояснює, що брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають ворота, — в’їзне та виїзне мито, а тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.Наразі у Держмитслужбі чекають на затвердження герба.Як повідомляв Укрінформ, у четвер 23 квітня у Держмитслужбі відбулися обшуки за участі СБУ та ДБР, та було вилучено документи щодо нового герба митниці.За інформацією відомства, у грудні 2019 року Держмитслужба здійснила закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для митниці вартістю майже 30 тис. грн. Нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України розробило ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони". Після погодження у Міністерстві фінансів, проєкт нових геральдичних знаків має затвердити Комісія з геральдики та Президент України своїм Указом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію