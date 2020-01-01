Волинське містечко на карантині: пусті вулиці та весняна зелень

Андрій Куницький показав, як живе місто Камінь-Каширський під час карантину.



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Цього місяця з висоти пташиного польоту відеограф зафільмував порожні безлюдні вулиці, майже вільні від машин перехрестя та першу весняну зелень.





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