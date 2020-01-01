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Волинське містечко на карантині: пусті вулиці та весняна зелень

Волинське містечко на карантині: пусті вулиці та весняна зелень
Волинський відеограф Андрій Куницький показав, як живе місто Камінь-Каширський під час карантину.

Про це пише Таблоїд Волині.

Цього місяця з висоти пташиного польоту відеограф зафільмував порожні безлюдні вулиці, майже вільні від машин перехрестя та першу весняну зелень.


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Теги: камінь-каширськ, відео, карантин
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