Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя





Світлини опублікував Олександр Герч, -



«Ось таке тепер озеро Світязь, мінімум 500 метрів від альтанок треба йти до води. Фото зроблені 25 квітня», - доповнює фото текстом.



Дивлячись на сумні світлини, користувачі пишуть у коментарях: «А де озеро?..»











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з'явилися фото обмілілого Світязя.Світлини опублікував Олександр Герч, - передає Район.Шацьк«Ось таке тепер озеро Світязь, мінімум 500 метрів від альтанок треба йти до води. Фото зроблені 25 квітня», - доповнює фото текстом.Дивлячись на сумні світлини, користувачі пишуть у коментарях: «А де озеро?..»

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