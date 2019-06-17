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Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя

Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя
В мережі з'явилися фото обмілілого Світязя.

Світлини опублікував Олександр Герч, - передає Район.Шацьк

«Ось таке тепер озеро Світязь, мінімум 500 метрів від альтанок треба йти до води. Фото зроблені 25 квітня», - доповнює фото текстом.

Дивлячись на сумні світлини, користувачі пишуть у коментарях: «А де озеро?..»

Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя

Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя

Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя

Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя

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Теги: світязь, озеро, вода
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