Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя
Сьогодні, 06:12
В мережі з'явилися фото обмілілого Світязя.
Світлини опублікував Олександр Герч, - передає Район.Шацьк
«Ось таке тепер озеро Світязь, мінімум 500 метрів від альтанок треба йти до води. Фото зроблені 25 квітня», - доповнює фото текстом.
Дивлячись на сумні світлини, користувачі пишуть у коментарях: «А де озеро?..»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини опублікував Олександр Герч, - передає Район.Шацьк
«Ось таке тепер озеро Світязь, мінімум 500 метрів від альтанок треба йти до води. Фото зроблені 25 квітня», - доповнює фото текстом.
Дивлячись на сумні світлини, користувачі пишуть у коментарях: «А де озеро?..»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязя
Сьогодні, 06:12
7 продуктів, які багаті на йод
Сьогодні, 04:21
Для української митниці створили новий герб
Сьогодні, 03:12
У Володимирі-Волинському поліція патрулює кладовище
Сьогодні, 02:08