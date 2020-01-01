Палиця пропонує зробити ринок зі стадіону у Луцьку

Нардеппропонує підприємцям зі збереженням всіх санітарних норм, відкриття місця для торгівлі на території центрального стадіону обласного центру Волині.Про це він пише на сторінці у фейсбуці.Зокрема, Палиця зазначає, що у зв’язку з карантином і відсутністю допомоги та реакції зі сторони державної влади, ситуація на місцях стає катастрофічною."За півтора місяця з початку обмежень все, що було зроблене для боротьби заради здоров’я українців і збереження надії на майбутнє, було зроблено за рахунок місцевих бюджетів! Фінанси на місцях закінчуються, терпіння в бізнесу закінчується, надія на Київ закінчується, залишається тільки віра в самих себе!Тому, враховуючи безвихідне становище фермерів та підприємців, хто не має можливості продати вироблену та вирощену ними власноруч сільгосппродукцію ; враховуючи бажання людей мати цінову та якісну альтернативу продовольчим супермаркетам в місті Луцьку прорахована можливість, зі збереженням всіх санітарних норм, відкриття місця для торгівлі на території центрального стадіону", - йдеться у дописі.Як пише депутат, територія стадіону повністю огороджена, що дає можливість контролю входу та виходу, з дотриманням максимально дозволеної кількості покупців в середині чаши. З розрахунку 20 метрів квадратних на одного покупця, та відстані між торговими палатками по три метри по вертикалі та горизонталі, на стадіоні може знаходитися одночасно 350 торгових палаток, 500 покупців, та 250 місць для парковки авто за межами."Власники стадіону надають його безкоштовно; Фонд Ігоря Палиці « Тільки Разом» готовий закупити 350 палаток і торгове обладнання та надати його безкоштовно для користування; порядок і контроль за санітарними нормами буде здійснювати поліція і муніципальна варта!Пане Президент, пане Прем’єр-міністр , ми готові забезпечити безкоштовну можливість для фермерів Волині реалізовувати свою продукцію і вижити, а для волинян отримати якісну і дешеву альтернативу!!!Ми робимо замість Вас вашу роботу! Не допомагайте, ми вже не сподіваємося, просто дозвольте нам самим вижити та зберегти Україну і Українців!", - звертається у дописі Ігор Палиця.