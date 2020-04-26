В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за добу





Про це



Кількість смертей від COVID-19 продовжує знижуватись. 260 жертв коронавірусу - це на 155 менше, ніж було зафіксовано в суботу. З 15 березня кількість жертв ніколи не була меншою за 300.



6 644 людини померли в Італії від початку епідемії.



Водночас позитивна тенденція зниження активних випадків, яка спостерігалась протягом останніх 5 днів, зупинилась. Якщо вчора людей, які мають позитивний результат тесту, було 105 847, то сьогодні їх стало на 256 більше - 106 103.



За минулу добу було зафіксовано 2 324 нових випадки зараження - приблизно стільки ж, як учора (2 357).



Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 2009 осіб - на 93 менше, ніж вчора. 1 808 людей вилікувались від коронавірусу.



Всього від початку епідемії було підтверджено 197 675 випадків зараження коронавірусом.



На початку наступного тижня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте докладно розповість про те, як Італія пом’якшуватиме свій найдовший у світі карантин, запроваджений через пандемію.



За даними ЗМІ, мова йде обережний план, який передбачає поступове зняття обмежень протягом наступного місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Італії у зв’язку з коронавірусом померло лише 260 людей - найнижчий показник за майже півтора місяця.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.Кількість смертей від COVID-19 продовжує знижуватись. 260 жертв коронавірусу - це на 155 менше, ніж було зафіксовано в суботу. З 15 березня кількість жертв ніколи не була меншою за 300.6 644 людини померли в Італії від початку епідемії.Водночас позитивна тенденція зниження активних випадків, яка спостерігалась протягом останніх 5 днів, зупинилась. Якщо вчора людей, які мають позитивний результат тесту, було 105 847, то сьогодні їх стало на 256 більше - 106 103.За минулу добу було зафіксовано 2 324 нових випадки зараження - приблизно стільки ж, як учора (2 357).Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 2009 осіб - на 93 менше, ніж вчора. 1 808 людей вилікувались від коронавірусу.Всього від початку епідемії було підтверджено 197 675 випадків зараження коронавірусом.На початку наступного тижня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте докладно розповість про те, як Італія пом’якшуватиме свій найдовший у світі карантин, запроваджений через пандемію.За даними ЗМІ, мова йде обережний план, який передбачає поступове зняття обмежень протягом наступного місяця.

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