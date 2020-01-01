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Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Із настанням теплої весни природа в місті ожила: яблуні показують свій рожевуватий цвіт, птахи натхненно виспівують, сонячні промені пестять тонку траву, пахучо квітує вишня, невтомно працюють бджоли... У цю гармонійну картину чудово "вписався" луцький житловий комплекс "Caramel Residence", котрий знаходиться фактично в зеленій зоні і дозволяє насолоджуватися перевагами заміського житла у межах міста.

Будівельна компанія ЛДБК, що втілила чимало успішних проєктів та за роки плідної праці здобула хорошу репутацію, подбала, аби житло не вибивалося із загальної картини міста і тішило око не лише власників, а й перехожих.

Будівельники не припиняють трудитися над зведенням "карамельних" багатоповерхівок й у період карантину, ретельно дотримуючись усіх вимог та контролюючи якість робіт. Усе для того, аби майбутні мешканці ЖК могли якомога швидше облаштувати омріяний "свій куточок".

Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.

У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. До того ж, рівень оздоблення квартир дозволить швидко та без "космічних" затрат створити бажаний дизайн, а "начиння" - не витрачати всі гроші на комуналку.

У будинку на Конякіна, 3В спеціалісти поштукатурили приміщення у другій секції "карамельної" багатоповерхівки, а також працюють над двома поверхами у першій секції. За три тижні фахівці планують закінчити всі штукатурні роботи. Наразі тут працюють над підключенням газу.

У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях будівельники працюють над цегляною кладкою 10-го поверху і за два тижні планують питання закрити. Окрім того, фахівці встановили вікна на восьми поверхах у трьох секціях "карамельки". На сьогодні приступили до електромонтажних робіт у будинку.

Щодо двох нових багатоповерхівок ЖК "Caramel Residence", котрі розташувалися на Конякіна, 3Д та Конякіна, 3Ж, тут будівельники закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.

Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

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Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Яскраві оселі для яскравих людей: у Луцьку продовжують будувати ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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