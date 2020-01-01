Авіаперевізник Wizz Air з липня запускає 7 нових маршрутів з України





Як повідомила прес-служба перевізника, нова база у Львові стане вже другою базою авіакомпанії в Україні, - пише



Також наголошується, що Wizz Air запускає 7 нових маршрутів з України.



Так, з 1 липня авіакомпанія почне виконувати рейс Львів - Біллунн (Данія) щосереди і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.



Також з 1 липня буде запущений рейс Львів - Лісабон (Португалія) щосереди і щонеділі. Ціна стартує від 1149 грн.



З 2 липня буде запущений рейс Львів - Таллінн (Естонія) щовівторка, щочетверга і щосуботи. Ціна стартує від 579 грн.



З 3 липня буде запущений рейс Львів - Гамбург (Німеччина) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 719 грн.



Також з 3 липня компанія запустить рейс Львів - Щецин (Польща) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 429 грн.



Крім того, будуть запущені два нових рейси з Харкова. Так, з 2 липня Wizz air почне виконувати польоти за маршрутом Харків - Таллінн (Естонія) щовівторка, щочетверга і щосуботи. Ціна стартує від 719 грн.



Також з 3 липня буде запущений рейс Харків - Берлін-Шенефельд (Німеччина) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 1009 грн.



У прес-службі зазначили, що на рейсах авіакомпанії будуть впроваджені додаткові заходи, які забезпечать фізичне дистанціювання під час посадки і допоможуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.



«Нові правила легко виконувати, і вони гарантують дотримання посилених санітарних вимог. Авіакомпанія закликає пасажирів дотримуватися цих заходів при здачі багажу; здійснювати бронювання квитків онлайн, включаючи онлайн-реєстрацію, коли це можливо; а також користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту. Під час перельотів для членів екіпажу і пасажирів є обов'язковим носіння масок, про що їм додатково нагадують. Літаки дезінфікують вночі, в салонах ретельно прибирають кілька разів на день», - йдеться в повідомленні.



Крім того, під час посадки екіпаж роздаватиме пасажирам дезінфікуючі серветки, а також спостерігати за дотриманням дистанції між сидіннями на тих рейсах, де це дозволяє завантаження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі Wizz Air з 1 липня 2020 року відкриває нову базу в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, де розмістить один літак Airbus A320, а також запускає 7 нових маршрутів з України.Як повідомила прес-служба перевізника, нова база у Львові стане вже другою базою авіакомпанії в Україні, - пише УНІАН. Також наголошується, що Wizz Air запускає 7 нових маршрутів з України.Так, з 1 липня авіакомпанія почне виконувати рейс Львів - Біллунн (Данія) щосереди і щонеділі. Ціна квитка стартує від 579 грн.Також з 1 липня буде запущений рейс Львів - Лісабон (Португалія) щосереди і щонеділі. Ціна стартує від 1149 грн.З 2 липня буде запущений рейс Львів - Таллінн (Естонія) щовівторка, щочетверга і щосуботи. Ціна стартує від 579 грн.З 3 липня буде запущений рейс Львів - Гамбург (Німеччина) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 719 грн.Також з 3 липня компанія запустить рейс Львів - Щецин (Польща) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 429 грн.Крім того, будуть запущені два нових рейси з Харкова. Так, з 2 липня Wizz air почне виконувати польоти за маршрутом Харків - Таллінн (Естонія) щовівторка, щочетверга і щосуботи. Ціна стартує від 719 грн.Також з 3 липня буде запущений рейс Харків - Берлін-Шенефельд (Німеччина) щопонеділка і щоп'ятниці. Ціна стартує від 1009 грн.У прес-службі зазначили, що на рейсах авіакомпанії будуть впроваджені додаткові заходи, які забезпечать фізичне дистанціювання під час посадки і допоможуть підтримувати необхідний рівень чистоти на борту.«Нові правила легко виконувати, і вони гарантують дотримання посилених санітарних вимог. Авіакомпанія закликає пасажирів дотримуватися цих заходів при здачі багажу; здійснювати бронювання квитків онлайн, включаючи онлайн-реєстрацію, коли це можливо; а також користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту. Під час перельотів для членів екіпажу і пасажирів є обов'язковим носіння масок, про що їм додатково нагадують. Літаки дезінфікують вночі, в салонах ретельно прибирають кілька разів на день», - йдеться в повідомленні.Крім того, під час посадки екіпаж роздаватиме пасажирам дезінфікуючі серветки, а також спостерігати за дотриманням дистанції між сидіннями на тих рейсах, де це дозволяє завантаження.

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