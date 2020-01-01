Послаблення карантину: Польща відкриває готелі, дитсадки та торгові центри
29 квітень, 20:43
З 4 травня 2020 року на території Республіки Польща розпочнеться ІІ етап скасування, встановлених у зв’язку з COVID-19, обмежень свобод фізичних осіб.
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.
У рамках ІІ етапу скасування обмежень передбачають:
- відкриття ясел та дитячих садочків (з 6 травня 2020 року);
- відкриття готелів та хостелів;
- відкриття торговельних центрів (дозволяється перебування у магазинах площею понад 200 м² кількості осіб, яка визначається з розрахунку не менше 15 м² площі торгової зали на 1 особу);
- відкриття закладів мистецтва і бібліотек.
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Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.
У рамках ІІ етапу скасування обмежень передбачають:
- відкриття ясел та дитячих садочків (з 6 травня 2020 року);
- відкриття готелів та хостелів;
- відкриття торговельних центрів (дозволяється перебування у магазинах площею понад 200 м² кількості осіб, яка визначається з розрахунку не менше 15 м² площі торгової зали на 1 особу);
- відкриття закладів мистецтва і бібліотек.
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