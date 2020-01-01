Послаблення карантину: Польща відкриває готелі, дитсадки та торгові центри





Про це



У рамках ІІ етапу скасування обмежень передбачають:



- відкриття ясел та дитячих садочків (з 6 травня 2020 року);



- відкриття готелів та хостелів;



- відкриття торговельних центрів (дозволяється перебування у магазинах площею понад 200 м² кількості осіб, яка визначається з розрахунку не менше 15 м² площі торгової зали на 1 особу);



- відкриття закладів мистецтва і бібліотек.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 4 травня 2020 року на території Республіки Польща розпочнеться ІІ етап скасування, встановлених у зв’язку з COVID-19, обмежень свобод фізичних осіб.Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі.У рамках ІІ етапу скасування обмежень передбачають:- відкриття ясел та дитячих садочків (з 6 травня 2020 року);- відкриття готелів та хостелів;- відкриття торговельних центрів (дозволяється перебування у магазинах площею понад 200 м² кількості осіб, яка визначається з розрахунку не менше 15 м² площі торгової зали на 1 особу);- відкриття закладів мистецтва і бібліотек.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію