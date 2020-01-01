Через спалах коронавірусу закрили гематологічне відділення волинської обласної лікарні





Про це розповів



Гематологічне відділення обласної лікарні, у якому серед пацієнтів та медпрацівників виявили хворих на коронавірус, нині перенесли до відділення ревматології.



У чотирьох палатах відділення розмістили ургентних хворих, які проходять лікування від гематологічних захворювань, розповів телефоном Олександр Дудар.



Нагадаємо, 27 квітня заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що в 15-ти пацієнтів та 24-х медиків обласної лікарні Волині виявили коронавірус.



Усього у тимчасовому інфекційному госпіталі, який знаходиться у селі Тарасове Луцького району, лікується 32 людини - інфіковані на коронавірус та ті, хто з ними контактував, каже медик.



"З них - 11-ть в обсерваційному відділенні, тобто без позитивних ПЛР, але які дообстежуються. Ще 21 пацієнти, які знаходяться в стаціонарі з підтвердженими ПЛР. Троє знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, стан стабільний, без особливостей. У пацієнтів, які переведено з гематології лікуємо основні гематологічні захворювання. 5 наших працівників знаходяться також у інфекційних відділеннях. З сьогоднішнього дня, якщо будуть повторні від’ємні аналізи, будемо виписувати. Інші недужі, які отримали позитивні аналізи ПЛР, будуть знаходитися під наглядом протягом тижня. Стан усіх стабільний окрім однієї пацієнтки, яка знаходиться на вентиляції легень", - розповів в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.



Нагадаємо, 26 квітня у Луцьку померла пацієнтка відділення гематології Волинської обласної клінічної лікарні, яка протягом останніх трьох тижнів знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно приписів обласного лабораторного центру, приміщення, де розміщувалась гематологічне відділення волинської обласної лікарні, відкриють 8 травня.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора Волинської обласної лікарні Олександр Дудар.Гематологічне відділення обласної лікарні, у якому серед пацієнтів та медпрацівників виявили хворих на коронавірус, нині перенесли до відділення ревматології.У чотирьох палатах відділення розмістили ургентних хворих, які проходять лікування від гематологічних захворювань, розповів телефоном Олександр Дудар.Нагадаємо, 27 квітня заступниця голови ОДАповідомила, щоВолині виявили коронавірус.Усього у тимчасовому інфекційному госпіталі, який знаходиться у селі Тарасове Луцького району, лікується 32 людини - інфіковані на коронавірус та ті, хто з ними контактував, каже медик."З них - 11-ть в обсерваційному відділенні, тобто без позитивних ПЛР, але які дообстежуються. Ще 21 пацієнти, які знаходяться в стаціонарі з підтвердженими ПЛР. Троє знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, стан стабільний, без особливостей. У пацієнтів, які переведено з гематології лікуємо основні гематологічні захворювання. 5 наших працівників знаходяться також у інфекційних відділеннях. З сьогоднішнього дня, якщо будуть повторні від’ємні аналізи, будемо виписувати. Інші недужі, які отримали позитивні аналізи ПЛР, будуть знаходитися під наглядом протягом тижня. Стан усіх стабільний окрім однієї пацієнтки, яка знаходиться на вентиляції легень", - розповів в.о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.Нагадаємо, 26 квітня, яка протягом останніх трьох тижнів знаходилась у медзакладі з діагнозом гострий лейкоз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію