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У масках та без урочистостей: у луцьких нацгвардійців – «дембель». ВІДЕО

У масках та без урочистостей: у луцьких нацгвардійців – «дембель». ВІДЕО
12 гвардійців-строковиків, що проходили військову службу у військовій частині луцької Нацгвардії, звільнили у запас.

Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.

Звільнення відбулося без традиційних урочистих заходів та у захисних масках, оскільки в Україні триває загальнонаціональний карантин.

Серед тих, хто залишає стіни військової частини – солдат Віталій Костюк.

«Не завжди було легко, але було цікаво. Півтора роки минули як один день. Не треба боятися нічого в житті. Усі, хто не служив, але має бажання служити – обов’язково йдіть! Не втрачайте цю можливість, тому що будете жаліти, що не зробили цього. Нам потрібно будувати свою країну усім разом і все у нас тоді буде добре!», - сказав гвардієць.

Теплими обіймами зі звільненням у запас Віталія привітала мама, яка приїхала за сином.


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Теги: луцькі нацгвардійці, дембель
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