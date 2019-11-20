У масках та без урочистостей: у луцьких нацгвардійців – «дембель». ВІДЕО
29 квітень, 19:38
12 гвардійців-строковиків, що проходили військову службу у військовій частині луцької Нацгвардії, звільнили у запас.
Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.
Звільнення відбулося без традиційних урочистих заходів та у захисних масках, оскільки в Україні триває загальнонаціональний карантин.
Серед тих, хто залишає стіни військової частини – солдат Віталій Костюк.
«Не завжди було легко, але було цікаво. Півтора роки минули як один день. Не треба боятися нічого в житті. Усі, хто не служив, але має бажання служити – обов’язково йдіть! Не втрачайте цю можливість, тому що будете жаліти, що не зробили цього. Нам потрібно будувати свою країну усім разом і все у нас тоді буде добре!», - сказав гвардієць.
Теплими обіймами зі звільненням у запас Віталія привітала мама, яка приїхала за сином.
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Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.
Звільнення відбулося без традиційних урочистих заходів та у захисних масках, оскільки в Україні триває загальнонаціональний карантин.
Серед тих, хто залишає стіни військової частини – солдат Віталій Костюк.
«Не завжди було легко, але було цікаво. Півтора роки минули як один день. Не треба боятися нічого в житті. Усі, хто не служив, але має бажання служити – обов’язково йдіть! Не втрачайте цю можливість, тому що будете жаліти, що не зробили цього. Нам потрібно будувати свою країну усім разом і все у нас тоді буде добре!», - сказав гвардієць.
Теплими обіймами зі звільненням у запас Віталія привітала мама, яка приїхала за сином.
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