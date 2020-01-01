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На Волині чоловік до смерті побив п'яну матір

На Волині чоловік до смерті побив п'яну матір
Уродженець села Солотвин Ковельського району понад 7 років проведе за ґратами за вбиство матері.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - передає ІА Конкурент.

Так, 21 вересня 2019 року близько 14:00 він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, повернувся додому. Там він побачив п'яну потерпілу, яка сиділя на стільчику у кухні. Під час суперечки він підійшов до жінки та двічі вдарив її долонею по щоці, від чого вона впала.

Після цього вона хотіла втекти з будинку, він її наздогнав та наніс удар долонею по її голові, від чого потерпіла знову впала. Далі обвинувачений близько десяти разів вдарив ногою по її тілу. Потім потерпіла заповзла до будинку і залізла на диван, а він покинув домівку й повернувся близько опівночі.

На цей час потерпіла була ще жива, оскільки розмовляла з ним. Він ліг спати і прокинувся о 4:30. Виявив, що потерпіла вже мертва. Після цього повідомив сусідів, викликав поліцію та швидку допомогу.

Батько обвинуваченого та чоловік вбитої зазначив, що в той день перебував на заробітках за кордоном. Йому зателефонувала дочка та повідомила про смерть його дружини. Коли приїхав на похорон, син розповів, що вдарив потерпілу, оскільки вона була в нетверезому стані.

Він охарактеризував обвинуваченого з позивної сторони, конфліктів з ним ніколи не мав. Будь-яких претензій до нього не має, а тому просив суворо його не карати та не позбавляти волі.

Проте суд призначив винному сім років і три місяці позбавлення волі.

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Теги: ковель, суд, побив матір
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