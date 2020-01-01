Розповіли, хто в Україні найбільше дотримується карантину





Про це свідчать дані опитування, здійснені соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-25 квітня 2020 року, -



Зокрема, згідно з опитуванням, 68% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.



43% опитаних вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.



61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими. Частіше жорсткими обмежувальні заходи оцінювали мешканці сходу, чоловіки, молодші опитані та ті, хто менше або ж взагалі не цікавиться новинами про коронавірус.



Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас, 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.



За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день, зросла з 19 до 29%.



Переважно перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Таким чином, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.



49% опитаних зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки швидше погіршилася. 33% вважають, що вона лишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили покращення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Частіше про погіршення зазначали мешканці півдня і сходу, старші і бідніші опитані. Переважно такої думки дотримувалися жінки.



43% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців лишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона скоріше погіршилася. 11% – скоріше покращилася. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за останні півроку.



Разом з ти, три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% – провести час з друзями, чи знайомими, 1% – поїхати в подорож країною. Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл. Відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти.



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більш дисципліновані в дотриманні карантину люди, які частіше дивляться новини.Про це свідчать дані опитування, здійснені соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-25 квітня 2020 року, - передає ІА Волинські новини.Зокрема, згідно з опитуванням, 68% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% - рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.43% опитаних вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується.61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими. Частіше жорсткими обмежувальні заходи оцінювали мешканці сходу, чоловіки, молодші опитані та ті, хто менше або ж взагалі не цікавиться новинами про коронавірус.Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день. Водночас, 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день, зросла з 19 до 29%.Переважно перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Таким чином, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину.49% опитаних зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки швидше погіршилася. 33% вважають, що вона лишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили покращення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Частіше про погіршення зазначали мешканці півдня і сходу, старші і бідніші опитані. Переважно такої думки дотримувалися жінки.43% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців лишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона скоріше погіршилася. 11% – скоріше покращилася. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за останні півроку.Разом з ти, три чверті опитаних планують бути вдома на травневі вихідні. 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% – провести час з друзями, чи знайомими, 1% – поїхати в подорож країною. Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл. Відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти.Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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