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На наступному засіданні уряду розглянуть нові пом'якшення карантину

На наступному засіданні уряду розглянуть нові пом'якшення карантину
Кабінет міністрів України на наступному засіданні розгляне рішення про нове послаблення карантинних обмежень для бізнесу.

Про це повідомляють на сторінці прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, - передає Українська правда.

"На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", - пише міністр.

Що цьому передувало:

У середу Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Водночас під будівлею Кабінету міністрів проходила акція протесту малих підприємців з вимогою послабити карантинні заходи.

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Теги: шмигаль, карантин, пом'якшення
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