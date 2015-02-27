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У луцькому виші готують зібрання творів Лесі Українки в 14 томах

У луцькому виші готують зібрання творів Лесі Українки в 14 томах
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки переміг у конкурсі від Міністерства культури та інформаційної політики України і готуватиме Повне академічне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах.

Про це на своїй сторінці повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації СНУ імені Лесі Українки Юрій Громик у фейсбуці, - пише Перший.

«Приємна і важлива перемога!

Щирі вітання всьому творчому колективу, який об'єднав близько 30 науковців Університету Лесі Українки та інших закладів вищої освіти і наукових установ України.

Подяка всім, хто готував, презентував, обстоював, підтримував і високо оцінив наш проєкт!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, волинські науковці подали заявку в Міністерство культури та інформаційної політики України і беруть участь у мистецькому конкурсі з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру на тему «Виробництво поліграфічної продукції» («Творчість Лесі Українки. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки»). У разі перемоги в конкурсі творчий колектив отримає кошти на видання 14-томника.

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Теги: громик, сну, леся українка
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