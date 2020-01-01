вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, де у Луцьку можуть запрацювати ярмарки під відкритим небом

Відомо, де у Луцьку можуть запрацювати ярмарки під відкритим небом
У четвер, 30 квітня, на позачерговій сесії розглянуть питання щодо роботи сільськогосподарських ярмарків з дотриманням карантинних вимог.

Про це пише Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.

"На таких ярмарках під відкритим небом зможуть здійснювати продаж с/г продукції власного виробництва фермери, фермерські господарства та інші підприємства, що виробляють с/г продукцію, але виключно з вимогами щодо безпеки, що будуть зазначені в рішенні.

Такі ярмарки традиційно розміщені в наступних локаціях:
- поруч з ТЦ "Глобус" по вул. Єршова;
- поруч з РАЦСом по пр. Соборності;
- парковка по вул. Глушець через дорогу від гімназії № 4.

На час карантину розглядаємо для таких ярмарків два додаткових місця:
- у Привокзальному м-ні на парковці поруч з залізничним вокзалом;
- у м-ні ДПЗ.

Окрім того, будемо виносити рішення щодо дозволу на роботу тимчасових споруд (МАФи, лотки та ін.) з дотриманням карантинних вимог.

Такі рішення дадуть можливість підтримати фемерів, забезпечити лучан можливістю купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижче, ніж в супермаркетах та підтримати малий бізнес міста", - йдеться у дописі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, луцьк, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Поясніть тому ди№" НЕДОЮРИСТУ з міської ради пану Полішуку що РИНОК та ЯРМАРОК це різні поняття. Уряд дозволив відкриття РИНКІВ а відкриття ЯРМАРКІВ (без реєстрації їх ринками) потягне відповідальність як для продавців так і покупців...
Відповісти
На базарах не платять податки, і якість сумнівна. Ціни не нижчі за супермаркета.
Відповісти
Пане Поліщук карантин з однієї сторони був корисний бо навіть самі ваші послідовники змогли зрозуміти хибність ваших темників про бариг на ринках та якість продукції в супермаркетах....
Відповісти
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому виші готують зібрання творів Лесі Українки в 14 томах
29 квітень, 22:41
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який вигадав крадіжку авто
29 квітень, 22:17
Відомо, де у Луцьку можуть запрацювати ярмарки під відкритим небом
29 квітень, 21:37
На Волині чоловік до смерті побив п'яну матір
29 квітень, 21:12
Послаблення карантину: Польща відкриває готелі, дитсадки та торгові центри
29 квітень, 20:43
Схожі новини
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
22 березень, 18:17
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
Гуляють з дітьми та грають у футбол: як у Луцьку порушують карантин. ФОТО, ВІДЕО Гуляють з дітьми та грають у футбол: як у Луцьку порушують карантин. ФОТО, ВІДЕО
28 квітень, 22:29
Робота в умовах карантину: у Луцьку дезінфікують судові установи Робота в умовах карантину: у Луцьку дезінфікують судові установи
27 квітень, 22:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Сьогодні, 08:15
 0
Розповіли, хто в Україні найбільше дотримується карантину
Сьогодні, 07:12
 0
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
 0
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
 0
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8