Відомо, де у Луцьку можуть запрацювати ярмарки під відкритим небом
29 квітень, 21:37
У четвер, 30 квітня, на позачерговій сесії розглянуть питання щодо роботи сільськогосподарських ярмарків з дотриманням карантинних вимог.
Про це пише Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
"На таких ярмарках під відкритим небом зможуть здійснювати продаж с/г продукції власного виробництва фермери, фермерські господарства та інші підприємства, що виробляють с/г продукцію, але виключно з вимогами щодо безпеки, що будуть зазначені в рішенні.
Такі ярмарки традиційно розміщені в наступних локаціях:
- поруч з ТЦ "Глобус" по вул. Єршова;
- поруч з РАЦСом по пр. Соборності;
- парковка по вул. Глушець через дорогу від гімназії № 4.
На час карантину розглядаємо для таких ярмарків два додаткових місця:
- у Привокзальному м-ні на парковці поруч з залізничним вокзалом;
- у м-ні ДПЗ.
Окрім того, будемо виносити рішення щодо дозволу на роботу тимчасових споруд (МАФи, лотки та ін.) з дотриманням карантинних вимог.
Такі рішення дадуть можливість підтримати фемерів, забезпечити лучан можливістю купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижче, ніж в супермаркетах та підтримати малий бізнес міста", - йдеться у дописі
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Про це пише Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
"На таких ярмарках під відкритим небом зможуть здійснювати продаж с/г продукції власного виробництва фермери, фермерські господарства та інші підприємства, що виробляють с/г продукцію, але виключно з вимогами щодо безпеки, що будуть зазначені в рішенні.
Такі ярмарки традиційно розміщені в наступних локаціях:
- поруч з ТЦ "Глобус" по вул. Єршова;
- поруч з РАЦСом по пр. Соборності;
- парковка по вул. Глушець через дорогу від гімназії № 4.
На час карантину розглядаємо для таких ярмарків два додаткових місця:
- у Привокзальному м-ні на парковці поруч з залізничним вокзалом;
- у м-ні ДПЗ.
Окрім того, будемо виносити рішення щодо дозволу на роботу тимчасових споруд (МАФи, лотки та ін.) з дотриманням карантинних вимог.
Такі рішення дадуть можливість підтримати фемерів, забезпечити лучан можливістю купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижче, ніж в супермаркетах та підтримати малий бізнес міста", - йдеться у дописі
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Коментарі 3
Поясніть тому ди№" НЕДОЮРИСТУ з міської ради пану Полішуку що РИНОК та ЯРМАРОК це різні поняття. Уряд дозволив відкриття РИНКІВ а відкриття ЯРМАРКІВ (без реєстрації їх ринками) потягне відповідальність як для продавців так і покупців...
На базарах не платять податки, і якість сумнівна. Ціни не нижчі за супермаркета.
Пане Поліщук карантин з однієї сторони був корисний бо навіть самі ваші послідовники змогли зрозуміти хибність ваших темників про бариг на ринках та якість продукції в супермаркетах....
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