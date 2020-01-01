Відомо, де у Луцьку можуть запрацювати ярмарки під відкритим небом





Про це пише Ігор Поліщук на



"На таких ярмарках під відкритим небом зможуть здійснювати продаж с/г продукції власного виробництва фермери, фермерські господарства та інші підприємства, що виробляють с/г продукцію, але виключно з вимогами щодо безпеки, що будуть зазначені в рішенні.



Такі ярмарки традиційно розміщені в наступних локаціях:

- поруч з ТЦ "Глобус" по вул. Єршова;

- поруч з РАЦСом по пр. Соборності;

- парковка по вул. Глушець через дорогу від гімназії № 4.



На час карантину розглядаємо для таких ярмарків два додаткових місця:

- у Привокзальному м-ні на парковці поруч з залізничним вокзалом;

- у м-ні ДПЗ.



Окрім того, будемо виносити рішення щодо дозволу на роботу тимчасових споруд (МАФи, лотки та ін.) з дотриманням карантинних вимог.



Такі рішення дадуть можливість підтримати фемерів, забезпечити лучан можливістю купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижче, ніж в супермаркетах та підтримати малий бізнес міста", - йдеться у дописі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 30 квітня, на позачерговій сесії розглянуть питання щодо роботи сільськогосподарських ярмарків з дотриманням карантинних вимог.Про це пишена сторінці у фейсбуці "На таких ярмарках під відкритим небом зможуть здійснювати продаж с/г продукції власного виробництва фермери, фермерські господарства та інші підприємства, що виробляють с/г продукцію, але виключно з вимогами щодо безпеки, що будуть зазначені в рішенні.Такі ярмарки традиційно розміщені в наступних локаціях:- поруч з ТЦ "Глобус" по вул. Єршова;- поруч з РАЦСом по пр. Соборності;- парковка по вул. Глушець через дорогу від гімназії № 4.На час карантину розглядаємо для таких ярмарків два додаткових місця:- у Привокзальному м-ні на парковці поруч з залізничним вокзалом;- у м-ні ДПЗ.Окрім того, будемо виносити рішення щодо дозволу на роботу тимчасових споруд (МАФи, лотки та ін.) з дотриманням карантинних вимог.Такі рішення дадуть можливість підтримати фемерів, забезпечити лучан можливістю купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижче, ніж в супермаркетах та підтримати малий бізнес міста", - йдеться у дописі

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