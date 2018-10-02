Волинські поліцейські затримали чоловіка, який вигадав крадіжку авто





Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це



На початку лютого до Іваничівського відділу поліції із заявою звернувся 47-річний житель Львівської області. Чоловік повідомив про незаконне заволодіння транспортним засобом «Renault Magnum», котрий знаходився на автостоянці селища Іваничі. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що факту незаконного заволодіння автотранспортом не було, а заявник умисно вчинив неправдиве повідомлення про злочин.



Окрім того, під час допиту у якості потерпілого, 47-річний львів’янин, котрий письмово попереджений про кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України достовірно знаючи, що факту незаконного заволодіння автотранспортом не було, надав органам досудового слідства інформацію про злочин та засвідчив власним підписом правильність своїх показань.



Триває досудове слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція викрила жителя Львівщини у неправдивому повідомленні про злочин та наданні неправдивих показів.Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.На початку лютого до Іваничівського відділу поліції із заявою звернувся 47-річний житель Львівської області. Чоловік повідомив про незаконне заволодіння транспортним засобом «Renault Magnum», котрий знаходився на автостоянці селища Іваничі. За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясували, що факту незаконного заволодіння автотранспортом не було, а заявник умисно вчинив неправдиве повідомлення про злочин.Окрім того, під час допиту у якості потерпілого, 47-річний львів’янин, котрий письмово попереджений про кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 384 (завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України достовірно знаючи, що факту незаконного заволодіння автотранспортом не було, надав органам досудового слідства інформацію про злочин та засвідчив власним підписом правильність своїх показань.Триває досудове слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію