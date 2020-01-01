У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг
29 квітень, 23:23
У Нововолинську 29-го квітня продезінфікували 20,5 кілометрів тротуарів та доріг. На це витратили 8 літрів дезрозчину та 1600 літрів води.
Про це інформує БУГ.
Спецтехніка працювала на вулицях Миру, Шептицького, Героїв АТО, Пирогова, Соборній, Грушевського, Винниченка, Кримського, Гагаріна, Небесної сотні, Маяковського, Кобзаря, Святого Володимира, Степана Бандери; проспектах Дружби та Перемоги; Алеї Героїв (2 кола біля Шевченка); бульварі Шевченка (стометрівка). Крім того, у дворах на 15-му мікрорайоні.
Для санітарної обробки використовують засоби, які не мають різкого хлорного запаху та не шкодять здоров’ю людей.
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Про це інформує БУГ.
Спецтехніка працювала на вулицях Миру, Шептицького, Героїв АТО, Пирогова, Соборній, Грушевського, Винниченка, Кримського, Гагаріна, Небесної сотні, Маяковського, Кобзаря, Святого Володимира, Степана Бандери; проспектах Дружби та Перемоги; Алеї Героїв (2 кола біля Шевченка); бульварі Шевченка (стометрівка). Крім того, у дворах на 15-му мікрорайоні.
Для санітарної обробки використовують засоби, які не мають різкого хлорного запаху та не шкодять здоров’ю людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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