У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг





Про це



Спецтехніка працювала на вулицях Миру, Шептицького, Героїв АТО, Пирогова, Соборній, Грушевського, Винниченка, Кримського, Гагаріна, Небесної сотні, Маяковського, Кобзаря, Святого Володимира, Степана Бандери; проспектах Дружби та Перемоги; Алеї Героїв (2 кола біля Шевченка); бульварі Шевченка (стометрівка). Крім того, у дворах на 15-му мікрорайоні.



Для санітарної обробки використовують засоби, які не мають різкого хлорного запаху та не шкодять здоров’ю людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 29-го квітня продезінфікували 20,5 кілометрів тротуарів та доріг. На це витратили 8 літрів дезрозчину та 1600 літрів води.Про це інформує БУГ.Спецтехніка працювала на вулицях Миру, Шептицького, Героїв АТО, Пирогова, Соборній, Грушевського, Винниченка, Кримського, Гагаріна, Небесної сотні, Маяковського, Кобзаря, Святого Володимира, Степана Бандери; проспектах Дружби та Перемоги; Алеї Героїв (2 кола біля Шевченка); бульварі Шевченка (стометрівка). Крім того, у дворах на 15-му мікрорайоні.Для санітарної обробки використовують засоби, які не мають різкого хлорного запаху та не шкодять здоров’ю людей.

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