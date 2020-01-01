вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг

У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг
У Нововолинську 29-го квітня продезінфікували 20,5 кілометрів тротуарів та доріг. На це витратили 8 літрів дезрозчину та 1600 літрів води.

Про це інформує БУГ.

Спецтехніка працювала на вулицях Миру, Шептицького, Героїв АТО, Пирогова, Соборній, Грушевського, Винниченка, Кримського, Гагаріна, Небесної сотні, Маяковського, Кобзаря, Святого Володимира, Степана Бандери; проспектах Дружби та Перемоги; Алеї Героїв (2 кола біля Шевченка); бульварі Шевченка (стометрівка). Крім того, у дворах на 15-му мікрорайоні.

Для санітарної обробки використовують засоби, які не мають різкого хлорного запаху та не шкодять здоров’ю людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нововолинськ, карантин, дезінфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На наступному засіданні уряду розглянуть нові пом'якшення карантину
Сьогодні, 01:02
30 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг
29 квітень, 23:23
У луцькому виші готують зібрання творів Лесі Українки в 14 томах
29 квітень, 22:41
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який вигадав крадіжку авто
29 квітень, 22:17
Схожі новини
Показали фото порушників карантину в Нововолинську Показали фото порушників карантину в Нововолинську
28 квітень, 07:12
Двомісячне немовля з Нововолинська, хворе на коронавірус, транспортували в Луцьк Двомісячне немовля з Нововолинська, хворе на коронавірус, транспортували в Луцьк
21 квітень, 17:04
У Нововолинську через спалах коронавірусу можуть запровадити комендантську годину У Нововолинську через спалах коронавірусу можуть запровадити комендантську годину
17 квітень, 14:18
У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО У ще одному волинському містечку провели дезінфекцію вулиць. ФОТО
09 квітень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Сьогодні, 08:15
 0
Розповіли, хто в Україні найбільше дотримується карантину
Сьогодні, 07:12
 0
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
 0
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
 0
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8