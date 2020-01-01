Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
У мережі з'явилися фотографії Луцька 1910 – 1919 років в кольорах.
Про це пишуть Хроніки Любарта.
На знімках бачимо, як виглядали нинішні вулиці Шопена, Словацького, Лесі Українки, Перемоги, а також Собор Святої Трійці, міст на вулиці Данила Галицького та ішні відомі куточки міста.
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Про це пишуть Хроніки Любарта.
На знімках бачимо, як виглядали нинішні вулиці Шопена, Словацького, Лесі Українки, Перемоги, а також Собор Святої Трійці, міст на вулиці Данила Галицького та ішні відомі куточки міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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