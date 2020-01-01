вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році

Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
У мережі з'явилися фотографії Луцька 1910 – 1919 років в кольорах.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

На знімках бачимо, як виглядали нинішні вулиці Шопена, Словацького, Лесі Українки, Перемоги, а також Собор Святої Трійці, міст на вулиці Данила Галицького та ішні відомі куточки міста.

Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
Українці самостійно обиратимуть банк для виплати зарплати
Сьогодні, 03:17
У Луцьку відремонтували школу. ФОТО
Сьогодні, 02:07
Схожі новини
Яким був Луцький замок без базару. РЕТРОФОТО Яким був Луцький замок без базару. РЕТРОФОТО
27 квітень, 11:10
Братський міст у Луцьку на ретрофото Братський міст у Луцьку на ретрофото
25 квітень, 20:40
Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО Головний собор Луцька у часи Першої світової війни. РЕТРОФОТО
21 квітень, 19:40
Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО
28 березень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Сьогодні, 08:15
 0
Розповіли, хто в Україні найбільше дотримується карантину
Сьогодні, 07:12
 0
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
 0
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
 0
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8