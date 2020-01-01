У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
У разі отримання дозволу на початок роботи директор ТОВ «Володимир-Волинський ринок» Ігор Федоришин гарантує дотримання профілактичних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України.
Про це пише БУГ.
29-го квітня Володимир-Волинським районним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області спільно з управлінням економічного розвитку та інвестицій виконкому міськради проведено комісійне обстеження ТОВ «Володимир-Волинський ринок» (на вулиці Д.Галицького,3) щодо дотримання протиепідемічних вимог.
З метою отримання дозволу на початок роботи продуктового ринку в період карантину результати обстеження подано до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Це зумовлено внесенням змін до постанови Кабміну №211 від 11 березня 2020 року, яким Кабінет Міністрів впорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво уряду, Постанова КМУ буде опублікована 30 квітня в "Урядовому кур’єрі".
Ігор Федоришин гарантує дотримання профілактичних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України від 27 квітня 2020 року №14 як на самому ринку, так і на прилеглій до нього території (в т.ч. дотримання дистанції між покупцями не менше 1,5 метра біля входів в ринок).
Якщо ринок запрацює, контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у ньому здійснюватиме Володимир-Волинське районне управління Держпродспоживслужби, забезпечивши присутність інспекторів протягом всього часу його роботи.
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Про це пише БУГ.
29-го квітня Володимир-Волинським районним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області спільно з управлінням економічного розвитку та інвестицій виконкому міськради проведено комісійне обстеження ТОВ «Володимир-Волинський ринок» (на вулиці Д.Галицького,3) щодо дотримання протиепідемічних вимог.
З метою отримання дозволу на початок роботи продуктового ринку в період карантину результати обстеження подано до Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.
Це зумовлено внесенням змін до постанови Кабміну №211 від 11 березня 2020 року, яким Кабінет Міністрів впорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво уряду, Постанова КМУ буде опублікована 30 квітня в "Урядовому кур’єрі".
Ігор Федоришин гарантує дотримання профілактичних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України від 27 квітня 2020 року №14 як на самому ринку, так і на прилеглій до нього території (в т.ч. дотримання дистанції між покупцями не менше 1,5 метра біля входів в ринок).
Якщо ринок запрацює, контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у ньому здійснюватиме Володимир-Волинське районне управління Держпродспоживслужби, забезпечивши присутність інспекторів протягом всього часу його роботи.
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