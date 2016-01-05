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Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії

Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Дворазова чемпіонка Європи з маунтінбайку, призерка чемпіонатів світу та учасниця двох Олімпійських ігор, лучанка Яна Беломоїна нині перебуває разом із тренером і командою на спортивному зборі в Словенії.

Велосипедистка розповіла, як тренується за кордоном і коли планує повернутися додому, - пише ІА Волинські новини.

«Приїхавши сюди після двох стартів в Іспанії у березні, я вирішила ізолюватися – знаходжуся в маленькому селищі поблизу лісу й практично не пересікаюся з людьми», – зазначила Яна і додала, що, дотримуючись правил карантину, звісно, не полишає спорт – тренується на гравійній дорозі, велостанку та зі спеціальним спорядженням.

Яна поділилася, що полишає територію лише заради покупок – ідучи до магазину, обов’язково надягає маску та рукавички і бере з собою антисептик.

Спортсменка зізналася, що мала надії на цей особливий олімпійський рік і на чемпіонат світу, котрий мав пройти на її улюбленій трасі. Однак коли ж відбудеться наступний старт, поки невідомо.

«Насправді дуже важко щось планувати у цей важкий для всього світу період, тому залишається лише чекати, вірити і сподіватися, що все-таки в цьому році ми вийдемо на старт», – сказала спортсменка.

Подробиці – в сюжеті телеканалу «Перший Подільський».


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Теги: беломоїна, спорт, карантин
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