Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Сьогодні, 08:15
Дворазова чемпіонка Європи з маунтінбайку, призерка чемпіонатів світу та учасниця двох Олімпійських ігор, лучанка Яна Беломоїна нині перебуває разом із тренером і командою на спортивному зборі в Словенії.
Велосипедистка розповіла, як тренується за кордоном і коли планує повернутися додому, - пише ІА Волинські новини.
«Приїхавши сюди після двох стартів в Іспанії у березні, я вирішила ізолюватися – знаходжуся в маленькому селищі поблизу лісу й практично не пересікаюся з людьми», – зазначила Яна і додала, що, дотримуючись правил карантину, звісно, не полишає спорт – тренується на гравійній дорозі, велостанку та зі спеціальним спорядженням.
Яна поділилася, що полишає територію лише заради покупок – ідучи до магазину, обов’язково надягає маску та рукавички і бере з собою антисептик.
Спортсменка зізналася, що мала надії на цей особливий олімпійський рік і на чемпіонат світу, котрий мав пройти на її улюбленій трасі. Однак коли ж відбудеться наступний старт, поки невідомо.
«Насправді дуже важко щось планувати у цей важкий для всього світу період, тому залишається лише чекати, вірити і сподіватися, що все-таки в цьому році ми вийдемо на старт», – сказала спортсменка.
Подробиці – в сюжеті телеканалу «Перший Подільський».
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Велосипедистка розповіла, як тренується за кордоном і коли планує повернутися додому, - пише ІА Волинські новини.
«Приїхавши сюди після двох стартів в Іспанії у березні, я вирішила ізолюватися – знаходжуся в маленькому селищі поблизу лісу й практично не пересікаюся з людьми», – зазначила Яна і додала, що, дотримуючись правил карантину, звісно, не полишає спорт – тренується на гравійній дорозі, велостанку та зі спеціальним спорядженням.
Яна поділилася, що полишає територію лише заради покупок – ідучи до магазину, обов’язково надягає маску та рукавички і бере з собою антисептик.
Спортсменка зізналася, що мала надії на цей особливий олімпійський рік і на чемпіонат світу, котрий мав пройти на її улюбленій трасі. Однак коли ж відбудеться наступний старт, поки невідомо.
«Насправді дуже важко щось планувати у цей важкий для всього світу період, тому залишається лише чекати, вірити і сподіватися, що все-таки в цьому році ми вийдемо на старт», – сказала спортсменка.
Подробиці – в сюжеті телеканалу «Перший Подільський».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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