вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці самостійно обиратимуть банк для виплати зарплати

Українці самостійно обиратимуть банк для виплати зарплати
В Україні працівники самостійно зможуть обирати банк для виплати заробітної плати.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк України оптимізував порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором.

"Така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права працівника самостійно обирати банк для отримання заробітної плати",- зазначається в повідомленні.

Також наголошується, що вона запрацює з 1 січня 2021 року, щоб банки та роботодавці мали час доопрацювати свої автоматизовані системи і програмно-технічні комплекси.

"Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", – прокоментував заступник голови Національного банку Сергій Холод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: банк, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
Українці самостійно обиратимуть банк для виплати зарплати
Сьогодні, 03:17
У Луцьку відремонтували школу. ФОТО
Сьогодні, 02:07
На наступному засіданні уряду розглянуть нові пом'якшення карантину
Сьогодні, 01:02
Схожі новини
За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати
25 квітень, 01:17
Волинь поки не отримала обіцяних коштів на надбавки медикам Волинь поки не отримала обіцяних коштів на надбавки медикам
24 квітень, 13:36
Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють Михаїл зізнався, скільки він та інші волинські священники заробляють
22 квітень, 15:55
Хто з волинян найбільше заробив у лютому Хто з волинян найбільше заробив у лютому
20 квітень, 06:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яна Беломоїна розповіла про тренування та карантин у Словенії
Сьогодні, 08:15
 0
Розповіли, хто в Україні найбільше дотримується карантину
Сьогодні, 07:12
 0
У Володимирі відкривають ринки: керівництво обіцяє дотримуватися карантинних вимог
Сьогодні, 06:16
 0
На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції
Сьогодні, 05:07
 0
Луцьк в кольорах: показали світлини міста у 1910 році
Сьогодні, 04:11
 0
Медіа
відео
1/8