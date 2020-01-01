На яких продуктах не можна економити під час самоізоляції





Про це



Медики розповіли, на чому економити в режимі самоізоляції не слід.



Як вважає лікар-гастроентеролог Нурія Діанова, потрібно правильно харчуватися і в першу чергу підтримувати в раціоні високий рівень білка. Тим більше навіть в цій категорії можна заощадити.



– Найвигідніше – цільна тушка курки. Не окрема грудка, не напівфабрикати, ковбаси, а саме курка цілком. Також я б порадила робити акцент на рибі, цілком її брати необов’язково — можна купити хороші консерви, не копчені, не в олії, а у власному соку. Якщо знайдете заморожену тріску – відмінно, – зазначила Діанова.



У раціоні повинен бути сир і яйця. Економна страва – омлет з замороженими овочами (або свіжими — дивлячись який регіон).



– Простіше і найдешевше купувати сезонні, тобто я зараз не бачу особливого сенсу в тому, щоб набирати огірки і помідори — нічого корисного в них зараз немає. Беріть моркву, цибулю, кабачки і тушкуйте з простими травами — це і корисно, і бюджетно, — радить експерт.



Психолог Світлана Колосова рекомендує не забувати про відпочинок, там більше що більшість громадян знаходяться в стресі через страх перед коронавірусом.



– Відпочинок необов’язково повинен бути наддорогим. Досить просто знайти собі хобі. Це необов’язково має бути якесь дуже корисне і соціально схвалюється заняття, на зразок вивчення мови. Хочете-вишивайте хрестом, хочете — в’яжіть шарфи, вивчайте ароматерапію, зробіть саморобку разом з дитиною. Запалюйте в собі цей вогник творчості, адже саме він не дозволить впасти в кризову депресію, – говорить експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аналітики провели опитування і з’ясували, на чому збираються заощадити росіяни найближчим часом. Це витрати на алкоголь, одяг, косметику, відпочинок.Про це пише Ukrhealth.Медики розповіли, на чому економити в режимі самоізоляції не слід.Як вважає лікар-гастроентеролог Нурія Діанова, потрібно правильно харчуватися і в першу чергу підтримувати в раціоні високий рівень білка. Тим більше навіть в цій категорії можна заощадити.– Найвигідніше – цільна тушка курки. Не окрема грудка, не напівфабрикати, ковбаси, а саме курка цілком. Також я б порадила робити акцент на рибі, цілком її брати необов’язково — можна купити хороші консерви, не копчені, не в олії, а у власному соку. Якщо знайдете заморожену тріску – відмінно, – зазначила Діанова.У раціоні повинен бути сир і яйця. Економна страва – омлет з замороженими овочами (або свіжими — дивлячись який регіон).– Простіше і найдешевше купувати сезонні, тобто я зараз не бачу особливого сенсу в тому, щоб набирати огірки і помідори — нічого корисного в них зараз немає. Беріть моркву, цибулю, кабачки і тушкуйте з простими травами — це і корисно, і бюджетно, — радить експерт.Психолог Світлана Колосова рекомендує не забувати про відпочинок, там більше що більшість громадян знаходяться в стресі через страх перед коронавірусом.– Відпочинок необов’язково повинен бути наддорогим. Досить просто знайти собі хобі. Це необов’язково має бути якесь дуже корисне і соціально схвалюється заняття, на зразок вивчення мови. Хочете-вишивайте хрестом, хочете — в’яжіть шарфи, вивчайте ароматерапію, зробіть саморобку разом з дитиною. Запалюйте в собі цей вогник творчості, адже саме він не дозволить впасти в кризову депресію, – говорить експерт.

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