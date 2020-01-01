вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Луцьк через карантин втратить 90 мільйонів гривень, можуть виникнути проблеми із зарплатами

Луцьк через карантин втратить 90 мільйонів гривень, можуть виникнути проблеми із зарплатами
Луцьк через карантинні обмеження втратить 90 мільйонів надходжень до бюджету.

Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що на боротьбу з коронавірусною інфекцію станом на 30 квітня міська громада спрямувала понад 70 мільйонів гривень. Разом із тим, через карантинні обмеження прогнозують втрату 90 мільйонів гривень надходжень до бюджету. Через можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям та іншим.

Тому Луцька міська рада звернулася до Асоціації міст України, Верховної Ради і Кабміну задля внесення змін до бюджетного кодексу, щоб залишати на місцях 70 % податку на доходи фізичних осіб, а не 60 % як було раніше, а також відмінити вилучення реверсної дотації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: втрати, коронавірус, Луцьк, бюджет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Пацієнт, який першим потрапив у шпиталь в Боголюбах з коронавірусом, – досі без свідомості
Сьогодні, 13:01
Розповіли про ситуацію із вогнищем коронавірусу у гематологічному відділенні волинської обласної лікарні
Сьогодні, 12:53
Україні вдалось уникнути піку захворюваності на COVID-19, – МОЗ
Сьогодні, 12:27
У Любешівському районі виявили перші випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:06
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Премії чинушам відменіть і захмарні, не по часу, зарплати, мінімалочку як для інших і всім вистачить! А то які "розумні" поставали, не хватить... Совісті у вас не вистачає! Жирували, а тепер не вистачає? От вона справедливість!
Відповісти
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посеред вулиці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 17:50
На яких вулицях Луцька найчастіше орудуть квартирні злодії
Сьогодні, 17:25
Луцьк через карантин втратить 90 мільйонів гривень, можуть виникнути проблеми із зарплатами
Сьогодні, 17:07
Скільки лучани заплатять за 8 днів опалення у квітні
Сьогодні, 16:47
На Волині уже 15 ринків хочуть відновити роботу
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
У гематологічному відділенні волинської обласної лікарні підтвердили 15 випадків коронавірусу У гематологічному відділенні волинської обласної лікарні підтвердили 15 випадків коронавірусу
27 квітень, 13:38
Від коронавірусу померла пацієнтка волинської обласної лікарні Від коронавірусу померла пацієнтка волинської обласної лікарні
26 квітень, 11:38
Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету
24 квітень, 20:21
Серед 7 лучан, у яких за останню добу виявили коронавірус, – двоє дітей Серед 7 лучан, у яких за останню добу виявили коронавірус, – двоє дітей
23 квітень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
Сьогодні, 16:14
 1
Україна і Польща обговорили можливості поїздок для сезонних робітників
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Польські архітектори розробили 3D-модель знищеного костелу у Ковелі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
 0
Гостям навіть наливали: на Волині під час карантину влаштували відкриття пекарні. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8