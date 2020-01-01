Луцьк через карантин втратить 90 мільйонів гривень, можуть виникнути проблеми із зарплатами
Сьогодні, 17:07
Луцьк через карантинні обмеження втратить 90 мільйонів надходжень до бюджету.
Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що на боротьбу з коронавірусною інфекцію станом на 30 квітня міська громада спрямувала понад 70 мільйонів гривень. Разом із тим, через карантинні обмеження прогнозують втрату 90 мільйонів гривень надходжень до бюджету. Через можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям та іншим.
Тому Луцька міська рада звернулася до Асоціації міст України, Верховної Ради і Кабміну задля внесення змін до бюджетного кодексу, щоб залишати на місцях 70 % податку на доходи фізичних осіб, а не 60 % як було раніше, а також відмінити вилучення реверсної дотації.
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Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що на боротьбу з коронавірусною інфекцію станом на 30 квітня міська громада спрямувала понад 70 мільйонів гривень. Разом із тим, через карантинні обмеження прогнозують втрату 90 мільйонів гривень надходжень до бюджету. Через можуть виникнути проблеми з виплатою зарплат медикам, вчителям, соціальним працівникам, вихователям та іншим.
Тому Луцька міська рада звернулася до Асоціації міст України, Верховної Ради і Кабміну задля внесення змін до бюджетного кодексу, щоб залишати на місцях 70 % податку на доходи фізичних осіб, а не 60 % як було раніше, а також відмінити вилучення реверсної дотації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Премії чинушам відменіть і захмарні, не по часу, зарплати, мінімалочку як для інших і всім вистачить! А то які "розумні" поставали, не хватить... Совісті у вас не вистачає! Жирували, а тепер не вистачає? От вона справедливість!
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