1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день генеральний директор ПАТ «Волинь-Авто» Юрій Корольчук.
Також день народження цього дня у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).
Вітаємо їх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
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Також день народження цього дня у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).
Вітаємо їх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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