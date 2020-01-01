вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

1 травня на Волині: гортаючи календар

1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день генеральний директор ПАТ «Волинь-Авто» Юрій Корольчук.

Також день народження цього дня у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).

Вітаємо їх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.

1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Легендарний наставник «Динамо» потрапив у ТОП-10 найкращих тренерів в історії
Сьогодні, 01:11
На Львівщині через спалах коронавірусу ізолювали село
Сьогодні, 00:14
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Прем'єр-міністр Росії захворів на коронавірус
30 квітень, 23:35
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО
30 квітень, 22:59
Схожі новини
29 квітня на Волині: гортаючи календар 29 квітня на Волині: гортаючи календар
29 квітень, 00:00
25 квітня на Волині: гортаючи календар 25 квітня на Волині: гортаючи календар
25 квітень, 00:00
23 квітня на Волині: гортаючи календар 23 квітня на Волині: гортаючи календар
23 квітень, 00:00
22 квітня на Волині: гортаючи календар 22 квітня на Волині: гортаючи календар
22 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
30 квітень, 16:14
 1
В українських СІЗО з`являться покращені платні камери
Сьогодні, 06:12
 0
«До туалету боляче було ходити», - ексгравець «Волині» про тренування Кварцяного
Сьогодні, 05:23
 0
Коли в Україні відбудеться ЗНО
Сьогодні, 04:18
 0
В Таджикістані заборонили називати дітей російськими іменами
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8