1 травня на Волині: гортаючи календар

Юрій Корольчук.



Також день народження цього дня у народного артиста України Василя Зінкевича (на фото).



Вітаємо їх зі святом. Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.



1 травня 1945 року вийшов перший номер маневицької районної газети «Вільна праця». З 1991-го видання виходити під назвою «Нова доба».



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