Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Невідомі понищили відпочинкову зону на березі річки Стир, що у Підгайцівській громаді.
Про це йдеться на офіційній сторінці "Підгайцівська об’єднана територіальна громада" у Facebook.
Відзначають, що «дикий» пляж за кошти сільського бюджету перетворили на облагороджену зону відпочинку майже рік тому.
"На світлинах – «свіжі» кадри з зони відпочинку. Альтанка – з відірваними дошками. Вбиральня стоїть без дверей. Купки сміття - то тут, то там. По території розкидані пляшки з-під різних напоїв, пачки від цигарок, обгортки, пакети. І це при тому, що поряд встановлений смітник", - йдеться у дописі.
Можливо, хтось знає чи бачив винних осіб, просять повідомити.
«Після того, як я побачив ці дикі речі, просто руки опускаються щось робити», - прокоментував сільський голова Юрій Семенюк.
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Про це йдеться на офіційній сторінці "Підгайцівська об’єднана територіальна громада" у Facebook.
Відзначають, що «дикий» пляж за кошти сільського бюджету перетворили на облагороджену зону відпочинку майже рік тому.
"На світлинах – «свіжі» кадри з зони відпочинку. Альтанка – з відірваними дошками. Вбиральня стоїть без дверей. Купки сміття - то тут, то там. По території розкидані пляшки з-під різних напоїв, пачки від цигарок, обгортки, пакети. І це при тому, що поряд встановлений смітник", - йдеться у дописі.
Можливо, хтось знає чи бачив винних осіб, просять повідомити.
«Після того, як я побачив ці дикі речі, просто руки опускаються щось робити», - прокоментував сільський голова Юрій Семенюк.
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Коментарі 1
полудуркувате бухе бидло!щоб їм руки покрутило!
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