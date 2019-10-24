Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО





Про це



Відзначають, що «дикий» пляж за кошти сільського бюджету перетворили на облагороджену зону відпочинку майже рік тому.



"На світлинах – «свіжі» кадри з зони відпочинку. Альтанка – з відірваними дошками. Вбиральня стоїть без дверей. Купки сміття - то тут, то там. По території розкидані пляшки з-під різних напоїв, пачки від цигарок, обгортки, пакети. І це при тому, що поряд встановлений смітник", - йдеться у дописі.



Можливо, хтось знає чи бачив винних осіб, просять повідомити.



«Після того, як я побачив ці дикі речі, просто руки опускаються щось робити», - прокоментував сільський голова Юрій Семенюк.





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