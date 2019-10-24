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Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО

Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Невідомі понищили відпочинкову зону на березі річки Стир, що у Підгайцівській громаді.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Підгайцівська об’єднана територіальна громада" у Facebook.

Відзначають, що «дикий» пляж за кошти сільського бюджету перетворили на облагороджену зону відпочинку майже рік тому.

"На світлинах – «свіжі» кадри з зони відпочинку. Альтанка – з відірваними дошками. Вбиральня стоїть без дверей. Купки сміття - то тут, то там. По території розкидані пляшки з-під різних напоїв, пачки від цигарок, обгортки, пакети. І це при тому, що поряд встановлений смітник", - йдеться у дописі.

Можливо, хтось знає чи бачив винних осіб, просять повідомити.

«Після того, як я побачив ці дикі речі, просто руки опускаються щось робити», - прокоментував сільський голова Юрій Семенюк.

Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО
Неподалік Луцька вандали понищили зону відпочинку. ФОТО

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Теги: Підгайцівська ОТГ, відпочинкова зона, вандали
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Коментарі 1
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полудуркувате бухе бидло!щоб їм руки покрутило!
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