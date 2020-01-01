Де у Луцьку можна буде придбати сільськогосподарську продукцію. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:30
У Луцьку дозволили працювати сільськогосподарським ярмаркам. Повідомили, де вони функціонуватимуть.
Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що у місті передбачають дозволити діяльність сільськогосподарських ярмарків на період карантину. На таких майданчиках матимуть змогу торгувати виключно фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства, що мають відповідні сертифікати на продукцію.
У Луцьку визначили 7 місць для торгівлі:
- вул. Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»);
- пр-ті Соборності (між будинками № 18 та № 20);
- вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4);
- бульв. Дружби Народів (поблизу будинку № 1);
- м-ні Привокзальному (територія стоянки);
- вул. Рівненській (поблизу АЗС «Shell»);
- вул. Володимирській (район МКБ, кінцева зупинка тролейбусів).
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Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що у місті передбачають дозволити діяльність сільськогосподарських ярмарків на період карантину. На таких майданчиках матимуть змогу торгувати виключно фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства, що мають відповідні сертифікати на продукцію.
У Луцьку визначили 7 місць для торгівлі:
- вул. Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»);
- пр-ті Соборності (між будинками № 18 та № 20);
- вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4);
- бульв. Дружби Народів (поблизу будинку № 1);
- м-ні Привокзальному (територія стоянки);
- вул. Рівненській (поблизу АЗС «Shell»);
- вул. Володимирській (район МКБ, кінцева зупинка тролейбусів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
З якого числа і години важко написати?
тепер готуйте більше місць у лікарнях.
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