Де у Луцьку можна буде придбати сільськогосподарську продукцію. АДРЕСИ

У Луцьку дозволили працювати сільськогосподарським ярмаркам. Повідомили, де вони функціонуватимуть.Про це йшлося у четвер, 30 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління розвитку підприємництва та рекламирозповіла, що у місті передбачають дозволити діяльність сільськогосподарських ярмарків на період карантину. На таких майданчиках матимуть змогу торгувати виключно фермерські господарства та сільськогосподарські підприємства, що мають відповідні сертифікати на продукцію.У Луцьку визначили 7 місць для торгівлі:- вул. Єршова (поблизу ТЦ «Глобус»);- пр-ті Соборності (між будинками № 18 та № 20);- вул. Глушець (поблизу скверу навпроти гімназії № 4);- бульв. Дружби Народів (поблизу будинку № 1);- м-ні Привокзальному (територія стоянки);- вул. Рівненській (поблизу АЗС «Shell»);- вул. Володимирській (район МКБ, кінцева зупинка тролейбусів).