Одяг для чоловіків від «New Balance» – максимальна якість і комфорт*





Одяг для чоловіків від «New Balance» – офіційно в Україні



Під час тренувань кожна людина бажає виглядати ефектно, але не лише яскравим дизайном і чіткими лініями відрізняється



Для виготовлення продукції використовують особливі техніки крою: усі шви накладаються так, щоб мати пласку форму, не натирати та зберігати м’яку фактуру, не обмежуючи рухів спортсмена. Одяг для чоловіків від «New Balance» є саме таким. Він вільний, технологічний і дійсно надихає на підкорення нових висот. Адже головна проблема стагнації у результатах - це неможливість відчути задоволення через бар'єр, в тому числі власних відчуттів.



Асортимент бренду дуже широкий: починаючи від кежуалу на кожен день з простих натуральних матеріалів і завершуючи високотехнологічними надбаннями спеціальних конструкторських відділів.



Багато методів і підходів, які використовують у виробництві, є власними запатентованими розробками. Їх ви не зустрінете в продукції конкурентів. Із спорт-сегменту тут можна знайти все необхідне: верхній одяг з легких матеріалів або утеплений флісом, штани, шорти, футболки, і, звісно, фірмове взуття.



А ще NB офіційно став партнером однієї з найвідоміших команд України - "Динамо Київ", сертифіковану продукцію з символікою якої, а також професійний інвентар можна придбати в фірмовому інтернет-магазині українського представництва «Нью Беленс». Наразі діють лімітовані розпродажі на обрані позиції із значними знижками. Ціни на товари не надто високі, а якісь помітна у кожній деталі. Не дарма компанія має репутацію одного з кращих виробників одягу та взуття у своєму сегменті.

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