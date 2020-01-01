У центрі Луцька зацвів «райський сад». ВІДЕО





Про це розповів "12 каналу" митрополит Луцький і Волинський Михаїл,



За його словами, квіти – символ любові, одухотвореності, світлого майбуття.



"Облагороджуючи територію, ми намагалися нагадати людям про «рай на землі», творцем якого є кожен із нас. Це наш український рай і не треба шукати іншого, кращого місця поза рідним краєм" - зазначив архієрей.



Садок налічує дев'ять яблунь, які посадили дбайливі парафіяни. Окрім дерев, на території собору плекають понад тисячу троянд, красу яких лучани зможуть побачити на Трійцю. А ще ростуть екзотичні рослини, такі, як сакура. Її посадили три роки тому, але так забуяла вона вперше.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території кафедрального собору Святої Трійці зацвів "райський сад", який налічує декілька видів дерев та понад тисячу троянд.Про це розповів "12 каналу" митрополит Луцький і Волинський повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.За його словами, квіти – символ любові, одухотвореності, світлого майбуття."Облагороджуючи територію, ми намагалися нагадати людям про «рай на землі», творцем якого є кожен із нас. Це наш український рай і не треба шукати іншого, кращого місця поза рідним краєм" - зазначив архієрей.Садок налічує дев'ять яблунь, які посадили дбайливі парафіяни. Окрім дерев, на території собору плекають понад тисячу троянд, красу яких лучани зможуть побачити на Трійцю. А ще ростуть екзотичні рослини, такі, як сакура. Її посадили три роки тому, але так забуяла вона вперше.

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