У центрі Луцька зацвів «райський сад». ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
На території кафедрального собору Святої Трійці зацвів "райський сад", який налічує декілька видів дерев та понад тисячу троянд.
Про це розповів "12 каналу" митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
За його словами, квіти – символ любові, одухотвореності, світлого майбуття.
"Облагороджуючи територію, ми намагалися нагадати людям про «рай на землі», творцем якого є кожен із нас. Це наш український рай і не треба шукати іншого, кращого місця поза рідним краєм" - зазначив архієрей.
Садок налічує дев'ять яблунь, які посадили дбайливі парафіяни. Окрім дерев, на території собору плекають понад тисячу троянд, красу яких лучани зможуть побачити на Трійцю. А ще ростуть екзотичні рослини, такі, як сакура. Її посадили три роки тому, але так забуяла вона вперше.
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Про це розповів "12 каналу" митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
За його словами, квіти – символ любові, одухотвореності, світлого майбуття.
"Облагороджуючи територію, ми намагалися нагадати людям про «рай на землі», творцем якого є кожен із нас. Це наш український рай і не треба шукати іншого, кращого місця поза рідним краєм" - зазначив архієрей.
Садок налічує дев'ять яблунь, які посадили дбайливі парафіяни. Окрім дерев, на території собору плекають понад тисячу троянд, красу яких лучани зможуть побачити на Трійцю. А ще ростуть екзотичні рослини, такі, як сакура. Її посадили три роки тому, але так забуяла вона вперше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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