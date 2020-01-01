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У центрі Луцька зацвів «райський сад». ВІДЕО

У центрі Луцька зацвів «райський сад». ВІДЕО
На території кафедрального собору Святої Трійці зацвів "райський сад", який налічує декілька видів дерев та понад тисячу троянд.

Про це розповів "12 каналу" митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

За його словами, квіти – символ любові, одухотвореності, світлого майбуття.

"Облагороджуючи територію, ми намагалися нагадати людям про «рай на землі», творцем якого є кожен із нас. Це наш український рай і не треба шукати іншого, кращого місця поза рідним краєм" - зазначив архієрей.

Садок налічує дев'ять яблунь, які посадили дбайливі парафіяни. Окрім дерев, на території собору плекають понад тисячу троянд, красу яких лучани зможуть побачити на Трійцю. А ще ростуть екзотичні рослини, такі, як сакура. Її посадили три роки тому, але так забуяла вона вперше.




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Теги: кафедральний собор, Луцьк, цвітіння дерев
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