На Волині обікрали офіс фірми





Про це



Під час розслідування кримінального провадження встановили, що 26-го квітня, близько 18:00, шляхом зриву навісного замка вхідних дверей проникли в кабінет приміщення однієї з фірм по вулиці Олександра Олеся.



Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснив 32-річний житель села Руснів Володимир-Волинського району. Він, повторно, викрав одну пляшку коньяку “Klinkoy” ємністю 0,5 л і одну пачку кави “Fort” масою 500 г.



Сума завданих збитків потерпілому 52-річному підприємцю становить 264 гривні.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го квітня невіомий незаконно проник до приміщення однієї із фірм на території Володимира-Волинського та здійснив крадіжку. Аби проникнути до кабінету підприємця, зламали замок на вхідних дверях та повторно вкрали пляшку коньяку і пачку кави.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Під час розслідування кримінального провадження встановили, що 26-го квітня, близько 18:00, шляхом зриву навісного замка вхідних дверей проникли в кабінет приміщення однієї з фірм по вулиці Олександра Олеся.Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснив 32-річний житель села Руснів Володимир-Волинського району. Він, повторно, викрав одну пляшку коньяку “Klinkoy” ємністю 0,5 л і одну пачку кави “Fort” масою 500 г.Сума завданих збитків потерпілому 52-річному підприємцю становить 264 гривні.

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