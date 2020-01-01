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На Волині обікрали офіс фірми

На Волині обікрали офіс фірми
26-го квітня невіомий незаконно проник до приміщення однієї із фірм на території Володимира-Волинського та здійснив крадіжку. Аби проникнути до кабінету підприємця, зламали замок на вхідних дверях та повторно вкрали пляшку коньяку і пачку кави.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Під час розслідування кримінального провадження встановили, що 26-го квітня, близько 18:00, шляхом зриву навісного замка вхідних дверей проникли в кабінет приміщення однієї з фірм по вулиці Олександра Олеся.

Правоохоронці встановили, що крадіжку здійснив 32-річний житель села Руснів Володимир-Волинського району. Він, повторно, викрав одну пляшку коньяку “Klinkoy” ємністю 0,5 л і одну пачку кави “Fort” масою 500 г.

Сума завданих збитків потерпілому 52-річному підприємцю становить 264 гривні.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Володимир, офіс фірми, крадіжка
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