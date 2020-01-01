Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 1 травня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +1…+5 градусів, удень підніметься до +19…+22. Вітер східний, південний, південно-східний і північно-східний, 2-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +1…+5 градусів, удень підніметься до +19…+22. Вітер східний, південний, південно-східний і північно-східний, 2-7 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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