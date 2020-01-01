У Рівному за ніч чоловік по-варварськи знищив понад 1000 тюльпанів. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Більше 1000 тюльпанів за одну ніч знищили у місті Рівне.
Світлини опублікував у facebook Микола Прокопчук, начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення апарату Рівненської міської ради, - пише ЧаРівне.
Чоловіка, який виривав тюльпани затримано. Наразі він у поліції.
"Шановні, навіть не знаю як це назвати правильними словами? Більше 1000 тюльпанів за одну ніч було знищено у місті. Вирвані з корінням, поламані та залишені на клумбах. Правда, працівникам поліції вдалося затримати о другій годині ночі чоловіка, який вирвав з корінням більше 50 рослин. Наразі він у поліції. Керівництво тресту зеленого господарства не пам'ятає такого варварського та масштабного випадку знищення. Збитки більше 13 тисяч гривень! - повідомив Микола Прокопчук.
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Світлини опублікував у facebook Микола Прокопчук, начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення апарату Рівненської міської ради, - пише ЧаРівне.
Чоловіка, який виривав тюльпани затримано. Наразі він у поліції.
"Шановні, навіть не знаю як це назвати правильними словами? Більше 1000 тюльпанів за одну ніч було знищено у місті. Вирвані з корінням, поламані та залишені на клумбах. Правда, працівникам поліції вдалося затримати о другій годині ночі чоловіка, який вирвав з корінням більше 50 рослин. Наразі він у поліції. Керівництво тресту зеленого господарства не пам'ятає такого варварського та масштабного випадку знищення. Збитки більше 13 тисяч гривень! - повідомив Микола Прокопчук.
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Коментарі 1
Треба саджати троянди, як у Донецьку, і мінувати.
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