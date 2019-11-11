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На Волині уже 15 ринків хочуть відновити роботу

На Волині уже 15 ринків хочуть відновити роботу
На Волині 15 із 32 ринків уже задекларували бажання відновити роботу.

Про це облдержадміністрацію повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Богдан Лозинський, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

Нагадаємо, вчора Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ і Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Стосується це лише продовольчих та аграрних ринків.

Зважаючи на те, що контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби, основною умовою роботи ринків є рішення її відповідного територіального підрозділу.

Відтак, ринки працюватимуть з певними обмеженнями, а їх робота на час карантину буде регламентуватися чіткими санітарними нормами, встановленими головним державним санітарним лікарем України.

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Окрім того, будуть мати місце додаткові елементи контролю. Зокрема, територіальні органи Держпродспоживслужби забезпечать постійну присутність на кожному ринку не менше 2-х своїх інспекторів, а також будуть щоденно проводити позапланові перевірки. Результати контролю будуть фіксуватися в чек-листах з періодичністю кожні дві годин. Щоденний моніторинг дотримання вимог буде проводити і Кабінет Міністрів України.

У разі порушення протиепідемічних вимог інспектори негайно будуть інформувати керівників ринків, а в разі відсутності їх реагування на вимоги інспектора інформація про порушення буде передаватися органам місцевої влади та підрозділам Національної поліції для вжиття відповідних заходів. Також розглядатиметься питання щодо припинення функціонування ринку.

Наразі уже 15 ринків області з 32 задекларували у головному управлінні Держпродспоживслужби бажання відновити свою роботу та повідомили про можливість дотримання усіх регламентованих протиепідемічних вимог.

«Ми розуміємо важливість функціонування продовольчих та агропромислових ринків як для населення, так і для суб’єктів господарювання. Однак, зважаючи на те, що відкриття ринків відбувається під суворим контролем відповідних служб, пріоритетним залишається чітке дотримання продавцями та власниками ринків санітарних норм», – наголошує голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

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Теги: ринки, Волинь, відновлення роботи
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