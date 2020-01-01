Скільки лучани заплатять за 8 днів опалення у квітні

ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення за 8 днів квітня 2020 року в розмірі 7,92 грн за 1 м2.Про це інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».Для розрахунку розміру нарахувань брали до уваги чинний базовий тариф та середню фактичну температура зовнішнього повітря, яка за 8 днів квітня склала +6,41ºС.Чинний базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн за м2 у місяць.Окрім того, «Луцьктепло» здійснює перерахунок плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для всіх категорій споживачів із застосуванням знижки 34%, яка є найбільшою впродовж усього опалювального сезону. Відтак, сума до оплати становить 5,23 грн за м2.Також інформують, що сплатити заборгованість зручно можна за допомогою Приват24, створивши “Новий платіж” в меню “Мої платежі”, а в полі пошуку віднайшовши “Луцьктепло, ДКП (заборгованість)”. Ввівши свій особовий рахунок, який співпадає з рахунком, необхідним для реєстрації в Особистому Кабінеті, ви отримаєте можливість погашення повної суми заборгованості або будь-якої її частини з комісією 1 грн за здійснений платіж.