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На яких вулицях Луцька найчастіше орудуть квартирні злодії

На яких вулицях Луцька найчастіше орудуть квартирні злодії
Квартирні крадіжки в обласному центрі Волині найчастіше трапляються в спальних районах. Проте з кожним роком їхня кількість зменшується.

Про це йдеться у відповіді ГУНП у Волинській області на запит Інформаційного агентства Волинські Новини.

Так, у 2019 році в Луцьку сталось 226 квартирних крадіжок. Якщо порівнювати кількість таких злочинів з минулими роками, то з кожним роком кількість крадіжок зменшується. Зокрема, це пояснюється збільшенням кількості камер, розміщених на будинках та прибудинкових територіях, а також обладнанням житла під охорону.

Найчастіше квартирні крадіжки стаються в спальних районах Луцька, зокрема це - вулиця Кравчука, 33-й та 55-й райони, проспект Відродження, вулиця Львівська та район ЛПЗ.

Варто зазначити, що в обласному центрі Волині за статистикою квартирних крадіжок більше, ніж крадіжок із будинків. Якщо ж аналізувати всю Волинь, то найбільше крадіжок вчинено було із житлових та садових будинків, а також дач.

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Теги: крадіжки, Луцьк, статистика
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