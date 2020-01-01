На яких вулицях Луцька найчастіше орудуть квартирні злодії





Про це йдеться у відповіді ГУНП у Волинській області на запит Інформаційного агентства



Так, у 2019 році в Луцьку сталось 226 квартирних крадіжок. Якщо порівнювати кількість таких злочинів з минулими роками, то з кожним роком кількість крадіжок зменшується. Зокрема, це пояснюється збільшенням кількості камер, розміщених на будинках та прибудинкових територіях, а також обладнанням житла під охорону.



Найчастіше квартирні крадіжки стаються в спальних районах Луцька, зокрема це - вулиця Кравчука, 33-й та 55-й райони, проспект Відродження, вулиця Львівська та район ЛПЗ.



Варто зазначити, що в обласному центрі Волині за статистикою квартирних крадіжок більше, ніж крадіжок із будинків. Якщо ж аналізувати всю Волинь, то найбільше крадіжок вчинено було із житлових та садових будинків, а також дач.



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